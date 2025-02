»Umetnost poživlja upanje«. Predstavitev jubileja umetnikov

V sredo, 12. februarja 2025, je na tiskovnem uradu Svetega sedeža potekala predstavitev jubileja umetnikov, ki se bo odvijal med 15. in 18. februarjem. Poleg nedeljske svete maše s papežem bo najpomembnejši dogodek v ponedeljek, ko bo sveti oče kot prvi Petrov naslednik obiskal kompleks studiev Cinecittà ter se srečal s predstavniki iz sveta umetnosti in kulture.

Kot je uvodoma dejal kardinal Tolentino de Mendonça, prefekt Dikasterija za kulturo in vzgojo, gre za »resnično svetovno srečanje«, na katerega se je prijavilo prek 7000 ljudi iz več kot 60 držav s petih celin. Po njegovih besedah je konkreten izziv ta, da bi spodbujali »ustvarjalne priložnosti, ki bodo vsem in vsakemu posamezniku omogočile, da poživi upanje«. Poudaril je, da je upanje »globalna antropološka izkušnja, ki utripa v srcu vsake kulture ter jim daje možnost dialoga«.

Prefekt je zatem spomnil, da je papež Frančišek v buli Spes non confundit zaželel, da bi bilo sveto leto 2025 za vse priložnost, da bi »poživili upanje«. Kardinal Tolentino de Mendonça je prepričan, da morajo zato dogodki jubileja umetnikov pomagati postaviti upanje »v središče javnega prostora kot prednostno temo kulture«; kot »nujno potreben in močan skupen vir, v katerega moramo vedno bolj vlagati«. Gre torej za »dobrino, ki je nujno potrebna«, in »ne zgolj za nekaj dodatnega«, je izpostavil kardinal ter dodal, da se moramo vprašati, »na kakšen način lahko kulturna dediščina verstev« in »sodobna umetnost aktivneje posredujeta upanje novim generacijam«.

Podpis vzgojno-izobraževalnega manifesta

Jubilej umetnikov se bo začel v soboto, 15. februarja, in sicer z udeležbo na avdienci papeža Frančiška ter z mednarodnim simpozijem z naslovom Deliti upanje – obzorja za kulturno dediščino (Sharing Hope - Horizons for Cultural Heritage). Dikasterij ga organizira v sodelovanju z Vatikanskimi muzeji, nanj pa so povabili voditelje nekaterih najprestižnejših svetovnih umetniških in muzejskih ustanov. Razpravljali bodo o novih jezikih in strategijah za ovrednotenje in posredovanje verske in umetniške dediščine, srečanje pa bodo sklenili s podpisom vzgojno-izobraževalnega manifesta o prenosu kulturnega kodeksa verstev, brez katerega po besedah kardinala de Mendonçe »kultura ostaja nepopravljivo osiromašena«. Kot je na novinarski konferenci povedala direktorica Vatikanskih muzejev Barbara Jatta, so si organizatorji »zelo želeli, da ta jubilej ne bi bil posvečen samo umetnikom, temveč tudi tistim, ki delajo v svetu umetnosti in imajo pomembno vlogo pri prenosu verskih kodeksov, izročila, vere in umetnosti. Vatikanski muzeji se zavedajo vrednosti vseh tistih, ki s širjenjem in poučevanjem ohranjajo ter prenašajo to dediščino, in ta jubilej je znamenje hvaležnosti,« je še poudarila Jatta.

Odprtje razstavnega prostora

Istega dne bo ob 18. uri odprtje razstavnega prostora na Ulici sprave 5, kjer bodo v času jubilejnega leta razstavljeni sodobni projekti mednarodnih umetnikov na temo upanja. Kot prvi bodo na ogled portreti zaporniške skupnosti Regina Coeli, ki jih je izdelal kitajski umetnik Yan Pei-Ming: tako v notranjih prostorih kot tudi na fasadi stavbe, kamor bodo projicirani. Kot je na predstavitvi povedala kuratorka Cristiana Perrella, »v zgodovini umetnosti portret upodobljeni osebi podeli dostojanstvo in priča o vrednosti posameznika«. Lina Di Domenico, vodja uprave italijanskih zaporov, pa je je izrazila »veliko zadovoljstvo ob tej novi pobudi, ki ob jubileju 2025 še poglablja sodelovanje s Svetim sedežem«.

Sveta maša in »bela noč« v vatikanski baziliki

V nedeljo, 16. februarja, bo ob 10. uri papež Frančišek v vatikanski baziliki vodil sveto mašo, od 20. ure dalje pa bo v isti baziliki potekala t.i. »bela noč«. V atriju bo romarje pozdravila zvočna instalacija z naslovom Nemi odmevi velike zvočne skulpture – zvon svetega Petra umetnika Billa Fontane.

Prvi papež v kompleksu studiev Cinecittà

V ponedeljek, 17. februarja, bo sveti oče obiskal kompleks studiev Cinecittà, kjer bo nagovoril delegacijo umetnikov in kulturnih delavcev. Poleg tega bo isti dan potekalo tudi srečanje Obrtniki upanja (Artisans of Hope), namenjeno predstavnikom katoliških kulturnih centrov in mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s spodbujanjem kulture. Posebna pozornost bo v ponedeljek namenjena sodobnim oblikam umetnosti kot je vizualna poezija: na sedežu Dikasterija za kulturo in vzgojo bo v okviru razstave Globalna vizualna poezija na ogled 267 del 87 umetnikov iz različnih držav na temo miru, okolja in vključevanja.