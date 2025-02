Sveti sedež, prizadevanje za krepitev solidarnosti in socialne kohezije

Nadškof Gabriele Caccia, stalni opazovalec Svetega sedeža pri združenih narodih, je nagovoril udeležence 63. zasedanja Komisije ZN za socialni razvoj. Izpostavil je, da socialna inkluzija zahteva vlaganje v celostni razvoj vseh ljudi, da bi vsi lahko bili deležni razvoja.

Vatican News

Nadškof Caccia je spregovoril o solidarnosti, socialni inkluziji, socialni koheziji in družini. Solidarnost je »temeljnega pomena za doseganje socialnega in trajnostnega razvoja«, je izpostavil. Pomeni »aktivno zavzemanje za skupno dobro, ki temelji na socialni naravi, lastni človeku, ter na enakem dostojanstvu, ki ga je Bog dal vsem ljudem«. Solidarnost se uresničuje le, če »vključuje vse člane človeške družine«. »Ljudje, ki živijo v revščini, imajo težave pri zadovoljevanju svojih osnovnih potreb. Znašli so se v ranljivih situacijah,« pri čemer nadškof izpostavi starejše, nerojene, invalide, ki so »družbeno izključeni zaradi kulture odmetavanja«.

Socialna inkluzija

Socialna vključenost, ki se pogosto izraža kot prizadevanje, da v družbi nihče ne ostane zadaj, »zahteva vlaganje v celostni razvoj vseh ljudi, da bi se lahko vsi razvijali«. »Učinkovite politike za izkoreninjenje revščine, so pri tem bistvenega pomena, prav tako kot zagotavljanje kakovostne izobrazbe za vse in spodbujanje občutka skupne odgovornosti do drugih ljudi in do skupnosti. Vsa prizadevanja morajo biti posebej osredotočena na revne in ranljive posameznike ter zaznamovana z doseganjem posameznikov in skupnosti, ki so najbolj zaostali,« je dejal nadškof Caccia.

Izpostavil je tudi, da »je današnji svet, kljub veliki medsebojni povezanosti, vedno bolj fragmentiran zaradi polarizacije in izgube zaupanja tako v institucije kot sodržavljane«. Odziv na te izzive je po njegovih besedah zavzetost vseh ljudi v prizadevanju za skupno dobro.

Družina in socialna kohezija

V tem smislu je bistvenega pomena okrepiti socialno kohezijo. »V središču vsake od teh tem je družina, ki je šola najgloblje človečnosti,« je zatrdil Caccia. Družina je namreč primarni kraj, kjer se živijo in posredujejo vrednote ljubezni in bratstva, povezanosti in medsebojne delitve, pozornosti in skrbi za druge ljudi.

»Sveti sedež poziva vse države, naj spodbujajo spoštovanje družinskega življenja in vlagajo v boljše pogoje za oblikovanje družin,« je še poudaril nadškof in prav tako zagotovil, da si bo Sveti sedež še naprej prizadeval »krepiti solidarnost, socialno vključevanje in socialno kohezijo«, in sicer »v korist skupnega dobrega in celostnega človeškega razvoja vsake osebe«.