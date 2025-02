Praznovanje godu Matere Terezije na 5. september je vpisano v Splošni rimski koledar

V torek, 11. februarja 2025, je bil objavljen odlok Dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, s katerim je papež ob upoštevanju prošenj in želja pastirjev, redovnic in vernikov, leta 2016 razglašeno svetnico, vpisal v splošni rimski bogoslužni koledar. Obhajanje neobveznega spomina je bilo določeno tako, da bo vključeno v vse koledarje in bogoslužne knjige za obhajanje maše in molitvenega bogoslužja.

Dikasterij za bogoslužje in disciplino zakramentov

ODLOK

o vpisu praznovanja sv. Terezije iz Kalkute, device,

v Splošni rimski koledar

»Kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik« (Mr 10,43). Sv. Terezija iz Kalkute, ki je radikalno živela in smelo oznanjala evangelij, je priča dostojanstva in privilegija ponižnega služenja. S tem, da se je odločila, da ne bo samo najmanjša, ampak bo služabnica najmanjših, je postala vzor sočutja in pristna ikona usmiljenega Samarijana. Usmiljenje je bilo namreč zanjo »sol«, ki je dajala okus vsem njenim delom, in »luč«, ki je razsvetljevala temo tistih, ki niso imeli niti solza, da bi objokovali svojo revščino in svoje trpljenje.

Jezusov krik na križu »Žejen sem« (Jn 19,28) je prodrl najgloblje v Terezijino dušo. Zato se je v vsem svojem življenju popolnoma posvetila gašenju žeje Jezusa Kristusa po ljubezni in dušah in mu služila med najbolj ubogimi med ubogimi. Polna ljubezni do Boga je v enaki meri izžarevala isto ljubezen do drugih.

Ime sv. Terezije iz Kalkute, ki ga je papež Frančišek leta 2016 vpisal v seznam svetnikov, ne neha svetiti kot vir upanja za mnoge ljudi, ki iščejo tolažbo v telesnih in duhovnih stiskah.

Zato je papež Frančišek, ko je sprejel prošnje in želje pastirjev, redovnikov in redovnic, kakor tudi združenj vernikov, upoštevajoč vpliv, ki ga ima duhovnost sv. Terezije iz Kalkute v različnih delih sveta, odločil, da se ime sv. Terezije iz Kalkute, device, vpiše v Splošni rimski koledar in njen neobvezni god vsi obhajajo 5. septembra.

Ta nov spomin naj bo vključen v vse koledarje in bogoslužne knjige za obhajanje svete maše in molitvenega bogoslužja, pri čemer naj bodo sprejeta liturgična besedila, ki so priložena temu odloku in morajo biti prevedena in odobrena, po potrditvi tega Dikasterija pa naj jih škofovske konference objavijo, kljub vsemu, kar bi moglo nasprotovati.

Na sedežu Dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, 24. decembra 2024.

Arthur kard. Roche

Prefekt

Vittorio Francesco Viola, O.F.M.

Nadškof tajnik