Peti svetovni dan starih staršev in ostarelih: »Blagor tistemu, ki ni izgubil upanja«

Dikasterij za laike, družino in življenje je sporočil javnosti naslov teme V. svetovnega dneva starih staršev in ostarelih, ki jo je odobril papež Frančišek. Ta se glasi: »Blagor tistemu, ki ni izgubil upanja« (prim. Sir 14,2).

Sveti oče je za peti svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki bo letos obhajan v nedeljo, 27. julija, izbral temo: »Blagor tistemu, ki ni izgubil upanja« (prim. Sir 14,2). Te besede, vzete iz Sirahove knjige, izražajo blaženost ostarelih in v Gospodovem upanju nakazujejo pot v krščansko in spravljivo starost.

Dan, ki ga je ustanovil papež Frančišek leta 2021, želi biti v jubilejnem letu priložnost za razmislek o tem, kako lahko navzočnost starih staršev in starejših postane znamenje upanja v vsaki družini in cerkveni skupnosti.

Dikasterij za laike, družino in življenje ponavlja povabilo papeža Frančiška, da se obhaja ta dan v vseh škofijah in da obhajanje nedelje, 27. julija, posvetijo starejšim, spodbujajo obiske in priložnosti za srečanja med generacijami.