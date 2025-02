Ko bomo majhni. Da bi vsako življenjsko obdobje bilo vredno živeti.

Na festivalu italijanske popevke v Sanremu, ki poteka od 11. do 15. februarja, je nastopil Simone Cristicchi, ki je svojo pesem »Ko boš majhna« posvetil bolni materi. Pripoveduje o nežni ljubezni, s katero v majhnih stvareh spremlja in podpira njeno dostojanstvo.

Andrea Tornielli

Ob svetovnem dnevu bolnikov, v času, ko se okoli zadnjih trenutkov življenja dviguje toliko vprašanj, so milijoni Italijanov prisluhnili ganljivi pesmi o sinu, ki ljubeče skrbi za svojo mamo, ki je z mislimi ponovno postala otrok.

»To je še en dan skupaj s teboj, da ti vrnem vse to življenje, ki si mi ga dala, in da se nasmehnem času in temu, kako naju je spremenil. Ko boš majhna, te bom tako močno objel, da se ne niti smrti boš bala. Podala mi boš svojo roko, jaz pa te bom na čelo poljubil.«

Vsaka beseda, ki jo Simone Cristicchi zapoje na odru v Sanremu, je odmev pogleda hvaležnosti in ljubezni. Govori nam o življenju, o dostojanstvu življenja. Govori nam o tem, kar si vsak od nas želi: biti ljubljen, biti spremljan, doživljati pristne odnose, zlasti v trenutkih trpljenja in bolezni.

Pesem »Ko boš majhna« nam zastavlja naslednje vprašanje: Kako lahko zagotovimo, da bodo vsi, res vsi, v vsakem življenjskem obdobju spremljani in nikoli prepuščeni sami sebi? Ali ne potrebujemo vsi nekoga, ki bi nas gledal tako, kot Simone gleda svojo mater in jo ljubi kljub posledicam, ki jih povzroča bolezen? Skrbeti za drugega ne pomeni ozdraviti vsako bolezen ali premagati vsako slabost, temveč znati pogledati drugega, ga sprejeti in ljubiti ter tako pomagati, da je vsako obdobje življenja vredno živeti.