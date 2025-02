Kardinal Roche: Sveta Terezija iz Kalkute v Splošnem rimskem koledarju

Ob objavi odloka, ki ga je potrdil papež Frančišek, da se sv. Terezijo iz Kalkute vpiše v Splošni rimski koledar, je kardinal Arthur Roche, prefekt Dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, objavil razlago tega odloka.

Kardinal Arthur Roche

24. decembra 2024, na dan, ko je papež Frančišek odprl vrata vatikanske bazilike in začel jubilejno leto upanja, je Dikasterij za bogoslužje in disciplino zakramentov v imenu svetega očeta izdal odlok (Prot. N. 703/24), s katerim je bilo obhajanje Svete Terezije iz Kalkute, device, vpisano v Koledar rimskega obreda 5. septembra kot neobvezni god.

Namen te vključitve, ki jo je želel sveti oče kot odgovor na prošnje škofov, redovnikov in združenj vernikov, in po skrbnem premisleku glede vpliva duhovnosti svete Terezije iz Kalkute po vsem svetu, je ponuditi jo kot izredno pričevalko upanja za tiste, ki so bili v življenju zavrženi.

Skupaj z odlokom so bila v latinščini objavljena besedila, ki jih je treba dodati vsem koledarjem in bogoslužnim knjigam za obhajanje maše in molitvenega bogoslužja, in tudi Rimskemu martirologiju.

Sedaj je na škofovskih konferencah, da prevedejo, potrdijo in po potrditvi tega Dikasterija objavijo bogoslužna besedila za to obhajanje, kot predvidevajo veljavni predpisi (prim. Apostolsko pismo v obliki motupropria Magnum principium).

V homiliji evharističnega slavja, med katerim se je odvil obred kanonizacije svete Terezije iz Kalkute (4. septembra 2016), jo je papež Frančišek označil kot velikodušno delivko božjega usmiljenja, ki je kot »sol«, ki vse naredi okusno, in kot »luč« ki razsvetljuje temo, prežemala vse, kar je storila.

Ta služabnica zadnjih med zadnjimi je torej pristna ikona usmiljenega Samarijana. »Njeno poslanstvo na obrobjih mest in v bivanjskih obrobjih«, kot je opozoril sveti oče v svoji homiliji, »ostaja tudi v naših dneh kot zgovorno pričevanje o Božji bližini do najbolj ubogih med ubogimi.«

V bogoslužnih besedilih tega obhajanja nam glavna mašna prošnja razodeva srce njene duhovnosti: klic po potešitvi žeje Jezusa Kristusa na križu, tako da z ljubeznijo odgovorimo na stiske najbolj potrebnih. Zato prosimo Boga Očeta, da bi s posnemanjem njenega zgleda mogli služiti Kristusu, ki je navzoč v naših trpečih bratih in sestrah.

Za lekcionar, prvo berilo je besedilo preroka Izaija o postu, ki je všeč Bogu (prim. Iz 58,6-11), ki mu sledi psalm 33: »Slavil bom Gospoda v vsakem času«.

Evangelij, pred katerim je aleluja, ki poudarja razodetje skrivnosti kraljestva malim (prim. Mt 11,25), prinaša čudovito besedilo evangelija po Mateju, ki po naštetih delih usmiljenja vsebuje naslednje besede, ki jih je Mati Terezija oživela na čudovit način: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40).

Kar zadeva Molitveno bogoslužje, je po hagiografski opombi drugo berilo Bogoslužnega branja besedilo, vzeto iz pisma, ki ga je svetnica pisala p. Josephu Neunerju leta 1960, v katerem odpre svojo dušo in razodeva temo Božje odsotnosti, s katero je živela veliko let, vendar jo je z veseljem darovala Bogu, da bi z zvestim prenašanjem te preizkušnje mnoge duše mogle biti razsvetljene.

Bogoslužna besedila zaključuje hvalni govor Rimskega martirologija, ki jo sedaj postavlja na prvo mesto med obhajanji 5. septembra.

Vključitev tega obhajanja v Splošni rimski koledar nam pomaga premišljevati o tej ženi, svetilniku upanja, majhni po postavi a veliki v ljubezni, pričevalki dostojanstva in privilegija ponižnega služenja v obrambi vsakega človeškega življenja in vseh tistih, ki so bili zapuščeni, zavrženi in zaničevani tudi v skritosti materinega telesa.

Arthur kard. Roche

Prefekt Dikasterija za bogoslužje

in disciplino zakramentov