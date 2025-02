Kardinal Ravasi in filozof Galimberti o svetem Pavlu

V torek, 18. februarja 2025, je v vatikanski baziliki potekalo četrto srečanje cikla predavanj »Lectio Petri«, ki so letos posvečena liku apostola Pavla. Tokratna govornika sta bila kardinal Gianfranco Ravasi, upokojeni predsednik Papeškega sveta za kulturo, in filozof Umberto Galimberti, ki sta razmišljala ob Pavlovem Pismu Rimljanom.

Vatican News

Srečanja »Lectio Petri« organizirata »Dvorišče za pogane« in Fundacija Fratelli tutti. Njen predsednik kardinal Mauro Gambetti, nadduhovnik papeške bazilike, je uvodoma spomnil na povabilo, ki je tudi jedro Pisma Rimljanom: ohranjati zaupanje pod Božjim pogledom. Dodal je, da bil Pavel svoboden človek, »ker je bil svoboden, da je ljubil, svoboden v tem, da je delal dobro, nikoli se ni umaknil, prav kakor Marija«.

Velika arhitektura krščanske misli

Kardinal Ravasi, upokojeni predsednik Papeškega sveta za kulturo in ustanovitelj »Dvorišča za pogane«, je Pavlovo pismo opredelil kot »eno od velikih arhitektur krščanske misli« in pojasnil, da je zelo kompleksno. »Obravnava nekatere temeljne teme: kaj pomeni biti človeška oseba, odnos z Bogom, vera, milost«. To kompleksnost je kardinal izrazil z grškimi izrazi, ki jih po njegovih besedah lahko opredelimo kot zvezde: »nekatere so črne, druge svetle«. Ključne besede, ob katerih se je zaustavil, so bile: meso, greh, postava, milost, vera ter opravičenje.

Konkretnost Pisma Rimljanom

Za vatikanske medije je kardinal Ravasi poudaril aktualnost Pisma Rimljanom ter povedal, kako ga je mogoče razumeti v luči našega časa. Poleg teološke razsežnosti je del besedila namreč zelo konkreten: obravnava celo vprašanje davkov, ki je zelo aktualna tema odnosov z judovskim svetom. Pavel, ki je izhajal iz tega sveta, govori na primer tudi o rimski skupnosti, ki jo sestavljajo kristjani in ljudje različnih družbenih slojev.

Priprava na odhod v Rim

Pavel iz Tarza je to pismo napisal, ko je bil v Korintu, med letoma 55 in 57. Ravasi je pojasnil, da se je s tem pisanjem »pripravljal tudi na odhod v Rim, na nek način se je želel akreditirati v tej prestižni krščanski skupnosti, predvsem pa jasno pove, da je bil Rim pomembna faza, saj je nato želel oditi v Španijo. »Ne vemo, če so se te njegove sanje uresničile, verjetno ne,« je pojasnil kardinal ter dodal, da dobro poznamo tudi nadaljnje dogodke iz njegovega življenja: pot iz Svete dežele v Rim v spremstvu, sojenje, čas v hišnem priporu, ko je kot rimski državljan lahko sprejemal obiske, ter na koncu mučeništvo.

Del Pisma Rimljanom predstavlja tudi kratko poglavje, posvečeno krščanski ljubezni. V njem se torej nadaljuje Kristusovo sporočilo o ljubezni, ki temelji na tem, da smo po milosti, po veri, deležni novega življenja in opravičenja. »To je velik Božji dar, ki odpravi naše zlo in nam omogoča, da postanemo novi v svoji biti, v svojem obstoju,« je sklenil kardinal Ravasi.

Dialog je mogoč, če vernik veruje s strahom in trepetom

Njegovemu razmišljanju je sledil nagovor Umberta Galimbertija, filozofa, psihoanalitika in univerzitetnega profesorja, ki se je osredotočil na odnos med vero in razumom. Dejal je, da je kljub temu, da ni veren, »na strani svetega Tomaža«, ki v De fide zapiše, da pri fideizmu v prvi vrsti ni pomemben razum, ampak zunanji element, to je volja: zato kdor veruje, veruje zato, ker ima voljo, da veruje. Zato »razum postane nemiren, v stanju bolezni in strahu, nemega trepetanja«. Po filozofovih besedah je to pomembno, »kajti če srečam vernika, ki veruje s strahom in trepetom, potem je dialog mogoč. Če pa srečam vernika, ki je prepričan, da poseduje absolutno resnico, je dialog nemogoč,« je pojasnil Galimberti ter dodal, da je vera »negotova pot in nikoli dokončna ter je lahko samo pot v ljubezni«.

Vera telesa

V nadaljevanju je izpostavil, da je zanj najbolj zanimiva stvar v krščanstvu dejstvo, da je Bog postal človek – za razliko od drugih monoteističnih verstev, kjer Bog ne postane človek, ampak je absolutna transcendenca, tako za jude kot muslimane. »To je tudi razlog, da ko postane človek, umre in ponovno vstane. Tako krščanstvo postane vera telesa in ne duše,« je poudaril filozof ter spomnil, da »prvi kristjani o duši niso vedeli ničesar; duša je Platonov pojem, ga je izumil. Središče krščanstva se imenuje inkarnacija. Ko kristjani prejmejo obhajilo, ne zaužijejo Kristusove duše, ampak njegovo telo in kri. In ko izpovejo vero, ne pravijo, da verjamejo v nesmrtnost duše, ampak v vstajenje telesa. In če imamo v cerkvah umetniška dela, je krščanstvo omogočilo umetnost zato, ker je vera telesa,« je sklenil svoje razmišljanje Galimberti.