Kardinal Michael Czerny v Libanonu, izraz papeževe bližine libanonskemu narodu

Prefekt Dikasterija za celostni človeški razvoj kardinal Michael Czerny se od 19. do 23. februarja mudi v Libanonu. Za vatikanske medije je zatrdil, da libanonskemu narodu prinaša papeževo solidarnost in bližino, namenjeno zlasti mnogim migrantom in beguncem.

Vatican News

Program pastoralnega obiska v Libanonu je bogat z različnimi srečanji in dogodki. Kardinal Czerny se bo udeležil sklepnega dela plenarnega zasedanja libanonskih katoliških patriarhov in škofov, obiskal bo marijansko svetišče v Harissi ter se podal v bejrutsko pristanišče, kjer je leta 2020 prišlo do silovite eksplozije. Predvidena so tudi medverska srečanja, med drugim z muftijem v Tripoliju, s katerim sodeluje tamkajšnja krajevna Cerkev. Kardinal Czerny se bo prav tako srečal z migranti, notranje izseljenimi osebami in begunci, ki jim pomagata Karitas in Jezuitska služba za begunce.

Libanon že leta doživlja gospodarsko in politično krizo, vojna je opustošila južni del države, sedanje premirje pa se zdi vse bolj krhko. Kardinal Czerny prinaša sporočilo solidarnosti: »Mislim, da trpljenje tega naroda in libanonske Cerkve v teh letih nosi tudi sporočilo upanja, in sicer zaradi poguma, s katerim so se ljudje soočili z mnogimi izzivi, ki se nadaljujejo, a se jih živi pametno in ustvarjalno.«

V ospredju obiska je nedvomno srečanje s sirskimi begunci in ostalimi razseljenimi osebami. Po kardinalovih besedah jim je pomembno zagotoviti bližino svetega očeta. »Prav tako je pomembno izraziti zahvalo in podporo libanonskemu ljudstvu, ki med vsemi državami na svetu nosi največje breme. V Libanonu je vsak četrti prebivalec begunec. To je po eni strani lahko zgled za svet, ki je nagnjen h ksenofobiji.« Vendar pa takšne razmere predstavljajo velik izziv. Veliko je negotovosti, saj »večina otrok, ki so rojeni v begunskih taboriščih, ni registriranih«. To pomeni, da »je veliko mladoletnikov brez dokumentov in so zato izpostavljeni trgovini z ljudmi in otroškemu delu«.

Pomemben trenutek kardinalovega bivanja v Libanonu bo obisk pristanišča v Bejrutu, kjer je predviden trenutek molitve. Kardinal Czerny je dejal, da bo molil za žrtve eksplozije leta 2020 in njihove svojce, kot je to storil papež Frančišek, ko se je avgusta lani z njimi srečal v Vatikanu.

Nad srečanjem z velikim muftijem v Tripoliju, ki vodi sunitsko skupnost v Libanonu, je kardinal izrazil zadovoljstvo, saj to, da se bo lahko z njim osebno sestal, predstavlja posebno priložnost. Izpostavil je, da je Libanon država dialoga, kjer se izvajajo projekti, v katerih sodelujejo muslimani in katoličani, kar po njegovem prepričanju lep zgled dejanskega bratstva.

Upanje, ki ga kardinal Czerny goji za Libanon, je, »da se bo lahko premaknil naprej, da bo imel pogum za soočanje s svojimi težavami, da ne bo pobegnil in da se ne bo podal v skrajnosti«. »Iskanje rešitev ni enostavno, prizadevati si moramo, da to storimo skupaj. To je tisto, kar ustvarja pristno upanje, krščansko upanje, vero v vstajenje in življenje, ki nam ga je prinesel Kristus,« je še dejal.