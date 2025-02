Jubilej umetnikov. Papež se bo z njimi srečal v kompleksu studiev Cinecittà

Od 15. do 18. februarja 2025 bo potekal jubilej umetnikov, v okviru katerega je v pripravi tudi posebno srečanje zunaj Vatikana: sveti oče bo namreč 17. februarja dopoldan kot prvi papež obiskal rimski kompleks studiev Cinecittà (Filmsko mesto) ter se tam srečal s predstavniki protagonistov iz sveta umetnosti in kulture.

Vatican News

Kljub temu pa stik papežev s svetom filma ni novost: Janez Pavel II. je med svojim apostolskim potovanjem v ZDA 15. septembra 1987 odšel v Hollywood, kjer je nagovoril več kot 1200 predstavnikov ameriške filmske oz. medijske industrije. Sprejeli so ga Lew Wasserman, eden od vodilnih direktorjev hollywoodskih studiev, zastopniki mreže katoliških novic (»Catholic News Network«) in losangeleški nadškof msgr. Roger Michael Mahony.

Tudi predhodniki Janeza Pavla II. so se večkrat srečali s svetom filma: v prvi polovici leta 1944 je msgr. Montini, namestnik za splošne zadeve na državnem tajništvu – bodoči papež Pavel VI. –, obiskal studio, kjer so snemali film Nebeška vrata (La porta del cielo; De Sica, Zavattini). Leto pozneje pa je Pij XII. v avdienco sprejel člane hollywoodskega izvršnega filmskega odbora.

V jubilejnem letu 1950 so italijanski igralci Totò, Aldo Fabrizi in Macario 22. decembra obiskali Vatikan, pet let zatem pa je imel papež Pij XII. dva govora o idealnem filmu. Srečanja so se udeležili številni predstavniki iz sveta zabave.

Pij XII. in Vittorio De Sica

Ko je kardinal Montini postal papež, je ohranil stike s kinematografijo in režiserji (posebej z Zeffirellijem in Rossellinijem). 6. maja 1967 je v Vatikanu ob prvem svetovnem dnevu sredstev družbenega obveščanja sprejel strokovnjake s področja novinarstva, filma, radia in televizije. Zadnje srečanje Pavla VI. s filmskim svetom je potekalo 25. marca 1974, ko je v Vatikanu sprejel monaško princeso Grace Kelly.

Janez Pavel II. in Alberto Sordi

Papež Janez Pavel II. se je 11. januarja 1999 v vatikanski filmoteki srečal z Robertom Benignijem, s katerim sta si skupaj ogledala režiserjev film Življenje je lepo. 17. decembra leta 2000, ko je na Trgu svetega Petra potekal jubilej, na katerem so se zbrale osebe iz sveta zabave, pa je papež srečal Alberta Sordija in Monico Vitti.

Papež Frančišek in Angelina Jolie

Tudi papež Frančišek je večkrat v avdienco sprejel znane igralce in režiserje: 8. januarja 2015 Angelino Jolie, 11. januarja 2016 Roberta Beningija, 30. novembra 2016 Martina Scorseseja, avtorja filma Molk, s katerim se je srečal tudi ob drugih priložnostih. Sodeloval je prav tako z Wimom Wendersom, režiserjem filma Frančišek. Mož beseda.