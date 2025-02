Jubilej umetnikov in vseh, ki delajo v svetu kulture. Program dogodkov

Kompleks studiev Cinecittà (Copyright (c) 2023 michelangeloop/Shutterstock. No use without permission.)

Od 15. do 18. februarja 2025 bo potekal jubilej umetnikov in vseh, ki delajo v svetu kulture. Dikasterij za kulturo in vzgojo je objavil program dogodkov, ki bodo potekali ob tej priložnosti. Na ogled bodo različne razstave, v nedeljo, 16. februarja bo papež Frančišek daroval sveto mašo, dan zatem pa bo kot prvi Petrov naslednik obiskal kompleks studiev Cinecittà, kjer se bo srečal s predstavniki protagonistov iz sveta umetnosti in kulture.

Dikasterij v sporočilu za javnost spomni na besede papeža Frančiška, ki pravi, da sta umetnost in kultura sposobni »sanjati nove različice sveta, v zgodovino vpeljati novosti ter v svet prinašati to, kar še ni bilo videno«. Zato Dikasterij za kulturo in vzgojo vabi vse, ki lahko s svojo predanostjo umetnosti in kulturi prinašajo upanje, k udeležbi na omenjenem jubileju, ki bo izkušnja bratstva in duhovnosti.

Jubilej umetnikov in sveta kulture se bo začel v soboto, 15. februarja, z mednarodnim simpozijem z naslovom Deliti upanje – obzorja za kulturno dediščino (Sharing Hope - Horizons for Cultural Heritage), ki bo organiziran v sodelovanju z Vatikanskimi muzeji. Vodje nekaterih najprestižnejših svetovnih umetniških in muzejskih ustanov bodo razpravljale o novih jezikih in strategijah za ovrednotenje in posredovanje verske in umetniške dediščine. Istega dne bo ob 18. uri odprtje razstavnega prostora na Ulici sprave, kjer bodo v času jubilejnega leta razstavljeni sodobni projekti mednarodnih umetnikov na temo upanja. Kot prvi bodo na ogled portreti zaporniške skupnosti Regina Coeli, ki jih je izdelal umetnik Yan Pei-Ming: tako v notranjih prostorih kot tudi na fasadi stavbe, kamor bodo projicirani.

V nedeljo, 16. februarja, bo ob 10. uri papež Frančišek v vatikanski baziliki vodil sveto mašo, od 20. ure dalje pa bo v isti baziliki potekala t.i. »bela noč«: za obiskovalce bodo pripravili ogled, ki bo vabil h kontemplacijii in duhovnemu premišljevanju.

V ponedeljek, 17. februarja, bo sveti oče obiskal kompleks studiev Cinecittà, kjer bo nagovoril delegacijo umetnikov in kulturnih delavcev. Poleg tega bo isti dan potekalo tudi srečanje Obrtniki upanja (Artisans of Hope), namenjeno predstavnikom katoliških kulturnih centrov in mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s spodbujanjem kulture. Posebna pozornost bo v ponedeljek namenjena sodobnim oblikam umetnosti kot je vizualna poezija: na sedežu Dikasterija za kulturo in vzgojo bo na ogled razstava Globalna vizualna poezija.

Udeleženci jubileja umetnikov in sveta kulture bodo povabljeni k romanju skozi sveta vrata. Štiridnevni dogodek bo prav tako povabilo vsem, da bi umetnost in kulturo videli kot privilegirani orodji za spodbujanje dialoga, vključevanja in upanja ter izgradnjo pravičnejše družbe.