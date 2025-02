Gallagher: Ključna vloga OVSE za dosego pravične in trajne rešitve v Ukrajini

Nadškof Paul R. Gallagher, tajnik Svetega sedeža za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, je nagovoril udeležence zasedanja okrepljenega Stalnega sveta OVSE na Dunaju, ki je potekalo 24. februarja 2025. Izrazil je zaskrbljenost Svetega sedeža zaradi tragičnih humanitarnih posledic vojne v Ukrajini ter poudaril ključno vlogo OVSE za dosego pravične in trajne rešitve, ki temelji na mednarodnem pravu.

Vatican News

»Sveti sedež ob tretji obletnici začetka tragične vojne proti Ukrajini ponovno odločno in nujno poziva vse vpletene strani, naj končajo konflikt,« je dejal nadškof Gallagher, ki je izjavo podal prek videoklica. »Ta vojna je Ukrajini povzročila ogromno trpljenja, terjala številna življenja, vključno z nedolžnimi civilisti, hkrati pa je narod zaznamovala s številnimi uničevalnimi dejanji. Povzročila je veliko škodo na temeljni infrastrukturi in poslabšala stanje okolja, kar je krizo še poslabšalo.«

Gallagher izrazi veliko zaskrbljenost Svetega sedeža zaradi »tragičnih humanitarnih posledic tega konflikta«, izpostavi zavzemanje za vrnitev otrok in poziva k izpustitvi zapornikov, zlasti hudo ranjenih vojakov in civilistov.

»Vojna je neizmerna tragedija. Je zanikanje človečnosti,« poudarja in navede papeža Frančiška, ki pogosto poziva, naj ne pozabimo, da je vojna vedno poraz. Sveti sedež zato meni, da je Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi »ključna institucija za dosego pravične in trajne rešitve, ki bi temeljila na mednarodnem pravu in vključevala vse strani, ki so v konfliktu«. Poudarja, da »mora ponovna vzpostavitev in ohranjanje miru, varnosti in harmoničnih odnosov med sodelujočimi državami, ostati temeljna prednostna naloga naše organizacije«.

»Neuspeh OVSE – najprej pri preprečitvi izbruha vojne in nato pri pospeševanju diplomatske rešitve konflikta v Ukrajini – je deloma posledica nezadostne politične volje sodelujočih držav,« pove nadškof, a dodaja, da kljub temu »ni nikoli prepozno, da bi organizacija ponovno postala učinkovit večstranski forum za odprt in pošten dialog, ki je nepogrešljiv temelj vsake uspešne poti k miru«.

Spomni na 50. obletnico helsinške sklepne listine o varnosti in sodelovanju v Evropi, kar je lahko pomemben opomin za sodelujoče države, da »obudijo helsinški duh«. »Helsinška sklepna listina uteleša skupno razumevanje vseh sodelujočih držav, da mir ni le odsotnost vojne ali ohranjanje ravnovesja moči, ampak je rezultat vzdrževanja prijateljskih odnosov, spoštljivega in konstruktivnega dialoga ter spodbujanja sodelovanja. Ta načela, ki temeljijo na mednarodnem pravu in splošnem varstvu človekovih pravic, so danes enako pomembna kot pred petdesetimi leti.«

Nadškof Gallagher sklene izjavo s pozivom papeža Frančiška: »Naj utihne hrup orožja v Ukrajini, razdejani od vojne! Naj bo dovolj poguma, da se odprejo vrata za pogajanja, dialog in srečanje, da bi dosegli pravičen in trajen mir.«