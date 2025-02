Bogata srečanja kardinala Czernyja med obiskom v Libanonu

Kardinal Michael Czerny, prefekt Dikasterija za celostni človeški razvoj, se je od 19. do 23. februarja 2025 mudil na obisku v Libanonu. Udeležil se je sklepnega dela plenarnega zasedanja libanonskih katoliških patriarhov in škofov, obiskal marijansko svetišče v Harisi ter bejrutsko pristanišče, kjer je leta 2020 odjeknila silovita eksplozija. Srečal se je z muftijem v Tripoliju, z migranti ter z notranje razseljenimi osebami in begunci, ki jim pomagata Karitas in Jezuitska služba za begunce.

Vatican News

Bližina svetega očeta

Namen kardinalovega obiska je bil izraziti konkretno bližino svetega očeta ljudstvu, ki je preizkušeno zaradi hude gospodarske krize ter posledic nedavne vojne, ki je še poglobila begunsko krizo. V zadnjih letih je Libanon priča množičnemu izseljevanju mladih v iskanju boljše prihodnosti ter povečanemu številu beguncev: izmed sedmih milijonov prebivalcev kar dva milijona namreč predstavljajo begunci. Večinoma prihajajo iz Sirije, Palestine, pa tudi iz Afrike in Azije.

Molitev za papeža v svetišču Libanonske Gospe

Prefekt Dikasterija za celostni človeški razvoj je prvi dan obiskal marijansko svetišče v vasi Harisa v bližini libanonske prestolnice, ki stoji na 650 metrih nadmorske višine. Vsako leto privabi veliko število romarjev, med katerimi so tudi muslimani. Kardinal se je tudi sam povzpel po več kot sto stopnicah do vznožja kipa Libanonske Gospe, kateri je izročil tudi zdravje papeža Frančiška.

Izbrano 19/02/2025 Kardinal Michael Czerny v Libanonu, izraz papeževe bližine libanonskemu narodu Prefekt Dikasterija za celostni človeški razvoj kardinal Michael Czerny se od 19. do 23. februarja mudi v Libanonu. Za vatikanske medije je zatrdil, da libanonskemu narodu prinaša ...

Srečanje s patriarhi in škofi ter z mladimi

Prva dva dneva sta bila namenjena predvsem institucionalnim srečanjem: kardinala je najprej sprejel maronitski patriarh Bechara Boutros Rai, kasneje pa je nagovoril libanonske katoliške patriarhe in škofe ob sklepnem delu njihovega plenarnega zasedanja. Srečal se je tudi z nekaterimi mladimi, ki so vključeni v projekt formacije za delovanje na političnem in družbenem področju z imenom Vodstvena akademija za mir. Podpira ga Dikasterij za celostni človeški razvoj, namenjen pa je katoličanom na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki, ki so mlajši od 35 let. Mladi so prefektu predstavili svoja pričevanja, on pa jih je povabil, naj bodo luč, ki sveti v temi. Hkrati je poudaril, da je bratstvo ključ do rešitve za vsakršno težavo ter jim na srce položil besede sv. Ignacija Lojolskega: »Molite, kot da bi bilo vse odvisno od Boga; delajte, kot da bi bilo vse odvisno od nas«.

Molitev na grobu p. Kolvenbacha, jezuitskega generala

Kardinal Czerny je obiskal tudi grob p. Petra Hansa Kolvenbacha, ki je bil med letoma 1983 in 2008 vrhovni predstojnik Družbe Jezusove. Več let je deloval v Libanonu, kjer je želel biti tudi pokopan. Kardinal je bil enajst let tajnik p. Kolvenbacha za socialni apostolat. Za vatikanske medije je podelil spomin na nekdanjega jezuitskega generala. Dejal je, da je p. Kolvenbach »v luči drugega vatikanskega koncila neutrudno prenovil in uredil vse vidike duhovnosti, skupnosti, formacije in predvsem poslanstva Družbe Jezusove. To delo je doseglo vrhunec s posodobitvijo Konstitucij leta 1995«.

Izbrano 21/02/2025 Libanon. Škof, ki se bori z mladimi: Delamo za pravičnost in pravice Msgr. Jules Boutros, sirokatoliški škof antiohijskega patriarhata, vodi projekt Vodstvena akademija za mir, ki mlade katoličane iz Libanona formira za delovanje na političnem in ...

Srečanje s sirskimi begunci

Del svojega obiska v Libanonu je prefekt Dikasterija za celostni človeški razvoj namenil sirskim beguncem v taborišču v Tripoliju, kjer Karitas razdeljuje pomoč in zagotavlja mobilno ambulanto. Nekateri so tam že od leta 2011, ko se je začela vojna v Siriji. Živijo v velikem pomanjkanju in si vsi želijo vrniti v svojo deželo, vendar pa vedo, da jih tam čaka še težja situacija, saj so ostali brez vsega. Kardinal jim je povedal, da je prišel k njim, da bi jih spoznal ter jim prisluhnil in z njimi podelil upanje, da se bodo lahko vrnili domov. Prenesel jim je papeževo bližino in ljubezen ter dejal, da tudi sveti oče joče skupaj z njimi.

Mufti in sodelovanje z muslimani

Kardinala Czernyja je v Tripoliju sprejel tudi tamkajšnji mufti, ki se je Dikasteriju zahvalil za njegovo delovanje po vsem svetu ter izrazil podporo muslimanov in željo po nadaljnjem sodelovanju. Po njegovih besedah je Libanon zgled odprtosti, sožitja ter medsebojnega sodelovanja, ne glede na veroizpoved, kar je v času vojne postalo še bolj očitno.

Srečanje s svojci žrtev eksplozije v pristanišču v Bejrutu

Zadnji dan obiska v Libanonu se je kardinal zaustavil na kraju tragične eksplozije v pristanišču, v kateri je leta 2020 umrlo več kot 260 ljudi, prek 7000 pa je bilo ranjenih. Srečal se je z družinskimi člani nekaterih žrtev. Vsi si želijo pravice in resnice in že pet let pozivajo k preiskavam glede nesreče, saj so bile ustavljene. Obrnili so se tudi na Svet za človekove pravice, vendar pa so dobili samo izjavo, brez možnosti za mednarodno preiskavo. Kaže, da so se preiskave pred nedavnim sicer ponovno začele, svojci pa upajo, da se bodo nadaljevale tudi z novo vlado in z novim predsednikom. Kardinal Czerny je ob spomeniku žrtvam skupaj s svojci, z nuncijem, drugimi duhovniki in prostovoljci molil, ter ob koncu za Vatican News srečanje povzel z naslednjimi besedami: »Velika bolečina. Preplet osebne tragedije in zavračanje iskanja resnice.«

Kardinal migrantom povedal, da izhaja iz begunske družine

Sledil je obisk centra Jezuitske službe za begunce, kjer se je prefekt srečal s skupino azijskih in afriških migrantov, ki so mu predstavili svoje življenjske zgodbe ter trpljenje in izkoriščanja, ki so jih doživeli na poti iz svojih držav v iskanju boljše prihodnosti. V centru niso našli samo znancev, ampak družino, ki jo povezujejo različne dejavnosti: enkrat mesečno se jih v nedeljo zbere od 200 do 300 na medverskem in medkulturnem športnem dogodku, ko ves dan igrajo kriket, mnoge pa povezuje predvsem skupna sveta maša. Kardinal je migrante povabil, naj v razlikah ustvarjajo enotnost ter z novinarji izboljšajo »komunikacijo« tako, da z njimi podelijo svoje zgodbe. Ob koncu je navzočim podaril majhno sliko Svete Družine na begu v Egipt. »Naslikala jo je moja babica, tudi mi smo begunska družina,« je dejal prefekt Dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju.

Srečanje s sobrati jezuiti

Enak dar je izročil tudi jezuitom, ki jih je srečal v skupnosti svetega Jožefa, kjer se ukvarjajo z misijoni, vzgojnim delom, socialno pastoralo ter ostarelim patrom. Vse patre je spodbudil, naj prinašajo upanje sredi tolikih negativnih dogodkov, ki pretresajo ta čas. Po njegovem prepričanju je odgovor v papeževem nauku: »Vsi bratje«. Ob tem je kardinal izpostavil, da ne gre zgolj za teološko in pastoralno vprašanje, ampak za predlog svetega očeta za svet«. Eden izmed odgovorov na izzive sveta je po njegovih besedah tudi sinodalni proces: »Vsi drugi pristopi ne delujejo več: potrebna sta poslušanje in razločevanje,« je dejal kardinal in ob koncu srečanja libanonske jezuite prosil, naj molijo za papeža in njegovo zdravje.