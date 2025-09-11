Župnik v Gazi: Telefonski pogovor s papežem je bil blagoslov; molimo za mir

Pater Gabriel Romanelli, župnik župnije Svete Družine v Gazi, je za vatikanske medije spregovoril o situaciji, v kateri se trenutno nahajajo, ter o telefonskem pogovoru s papežem Leonom XIV. V župniji je še vedno 450 ljudi, med njimi je veliko ostarelih, bolnih in otrok. Večina ne želi oditi, duhovniki in redovnice ostajajo z njimi.

Vatican News

Sveti oče je v torek popoldan ob odhodu iz Ville Barberini v Castel Gandolfu, kamor se je odpravil v ponedeljek proti večeru, v odgovoru na vprašanje enega izmed novinarjev dejal, da nima zadnjih novic od p. Romanellija, ker ga ni uspel dobiti na telefon. Isti večer je župnik iz Gaze prek družbenih omrežij sporočil, da je papež govoril z njimi, ter dodal, da jih je že večkrat poklical. Vprašal jih je, kako so in kašna je situacija, jim podelil svoj blagoslov ter skupaj z njimi molil za mir.

Izbrano 18/07/2025 Kard. Pizzaballa ter voditelji Cerkva v Jeruzalemu po napadu na župnijo v Gazi Jeruzalemski latinski patriarh je kmalu po četrtkovem vojaškem napadu na župnijo Svete Družine v Gazi v pogovoru za vatikanske medije potrdil, da je bilo več ljudi ranjenih, ...

Pater Romanelli je dejal, da so svetemu očetu rekli, da so dobro, vendar pa je situacija še naprej zelo težka. Hkrati je tudi povedal, zakaj ni bil dosegljiv, ko ga je v torek klical papež: v cerkvi so imeli namreč dolgo in lepo sveto mašo, med katero sta se dva župljana poročila, naslednji dan pa so se skupaj razveselili rojstva dečka. »Bog nas vedno blagoslavlja, tudi v teh tako težkih trenutkih nam kaže svojo bližino in blagoslov,« je dejal p. Romanelli.

Po njegovih besedah je v župniji okoli 450 beguncev, mnogi izmed njih so ostareli, bolni in otroci. Poleg njih tam živi še nekaj družin, prebivalci z drugih koncev mesta Gaza pa množično odhajajo proti jugu. »Večina ljudi ne želi oditi, povsod je nevarno, veliko je bombardiranj, povsod ljudje umirajo, številni so ranjeni, mesto je uničeno.« Kljub temu pa mnogi želijo ostati v mestu, tudi v župniji nadaljujejo z vsakodnevnimi dejavnostmi, pomagali so številnim družinam.

Izbrano 17/07/2025 Papežev poziv za Gazo: takojšnje premirje. Dialog in mir v regiji V telegramu, ki ga je v četrtek, 17. julija 2025, podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin, je Leon XIV. izrazil svojo »globoko žalost« zaradi današnjega napada na župnijo ...

Ob koncu je župnik iz Gaze izrazil prepričanje, da bo »konec te vojne prinesel nekaj več vedrine, čeprav to ni sopomenka za mir, celotni regiji in velikemu delu sveta. Še naprej prosimo Boga, naj nam po priprošnji Device Marije podeli mir,« je sklenil svoje povabilo k molitvi p. Romanelli.