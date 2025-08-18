V Bogoti poteka prvo srečanje škofov Cerkvene konference Amazonije

Od 17. do 20. avgusta 2025 v Bogoti v Kolumbiji poteka srečanje škofov panamazonskega območja, ki ga je sklicala Cerkvena konferenca Amazonije. Srečanje, ki je prvo te vrste po zasedanju sinode za Amazonijo leta 2019, je namenjeno skupnemu premišljevanju, izmenjavi izkušenj in mnenj ter razločevanju o tem, kako na tej blagoslovljeni in ranjeni panamazonski zemlji biti Cerkev v duhu sinodalnosti in v luči jubilejnega leta upanja.

Srečanje škofov Amazonije je torej priložnost za občestvo, poslušanje in skupno oblikovanje Cerkve z amazonskim obrazom, ki bo odgovarjala na krike zemlje in ljudstev, ki jo naseljujejo.

Predsednik Cerkvene konference Amazonije, kardinal Pedro Barreto, je tik pred srečanjem spomnil, da prisotnost Cerkve v Amazoniji sega več kot 500 let v preteklost. Gre za pot, ki je zaznamovana s svetlobo in senco, a prav tako z dinamiko poslušanja: poslušanja Boga, domorodnih ljudstev in vseh tistih, ki so na spodbudo Svetega Duha delovali za utelešeno evangelizacijo. »Čeprav se pot ni imenovala sinodalna, pa je bila od samega začetka vendarle skupna pot,« je poudaril.

Kardinal Barreto je spomnil, da je Cerkvena konferenca Amazonije, ki jo je pred petimi leti ustanovil papež Frančišek, neposreden rezultat sinode o Amazoniji in obsežnega procesa poslušanja, ki ga je panamazonska cerkvena mreža (REPAM) izvedla v 45 teritorialnih zasedanjih. Ta dialog, je dejal, je postal temeljni prispevek za delovni dokument sinode leta 2019.

Srečanja v Bogoti se udeležuje okoli 90 škofov z območja Amazonije, od skupno 105 cerkvenih jurisdikcij na tem ozemlju. Prisotni so tudi kardinal Michael Czerny, prefekt Dikasterija za pospeševanje celostnega človeškega razvoja, ter predstavniki različnih institucij, ki se zavzemajo za Cerkev z amazonskim obrazom. »Papež Frančišek je sanjal o Cerkvi, ki posluša, sodeluje, razlikuje in se goreče posveča poslanstvu evangelizacije na tem ozemlju, je dejal kardinal Barreto. »Zdaj, s papežem Leonom XIV., doživljamo novost nadaljevanja te poti. Skupaj želimo zgraditi Cerkev, ki posluša, sodeluje in z gorečnostjo oznanja evangelij v Amazoniji.«

Francis Dean Alleyne, škof škofije Georgetown v Gvajani, pa je izrazil globoki pomen tega cerkvenega trenutka. Po njegovem prepričanju gre za pomemben trenutek, da se škofje amazonskega območja zberejo in skupaj razmislijo ter potrdijo najprimernejše načine delovanja Cerkve. Gvajanski škof se srečanja v Bogoti udeležuje z zavedanjem kulturnega in duhovnega bogastva staroselskih ljudstev Amazonije, a prav tako velikega trpljenja, ki so ga bili deležni skozi zgodovino.

Škof Alleyne spomni na sinodalno pot in apostolsko spodbudo papeža Frančiška Querida Amazonia ter izpostavi živo prisotnost Boga v stvarstvu in evangeljskega naročila človeku, da zanj skrbi. Od srečanja v Bogoti pričakuje, da bo prineslo konkretne rezultate za okrepitev pastoralnega dela in usklajevanja Cerkve v amazonski regiji: »Upam, da bo med škofi doseženo močno soglasje o oblikovanju cerkvenih konferenc v škofijah Amazonije in o vzpostavitvi mreže za spodbujanje in izmenjavo najboljših praks.«