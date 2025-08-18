Poljska, romanje žena in deklet: vaša ljubezen ima družbeno vrednost

Naj bo v življenju vseh, ki jih ljubite in srečate, vedno vidno Božje obličje, je spodbudil apostolski nuncij na Poljskem Antonio Guido Filipazzi ženskam vseh starosti, ki so se v nedeljo, 17. avgusta, udeležile romanja v svetišče Marije, Matere ljubezni in pravičnosti, v poljskem mestu Piekary Śląskie.

Don Rafał Skitek, Wojciech Rogacin

Letnega romanja v Marijino svetišče se je udeležilo na tisoče Poljakinj, deklet, žena in mater, ki opravljajo različne poklice in pripadajo različnim združenjem, mnoge so prišle v narodnih nošah. Romanje je sovpadalo s stoto obletnico nadškofije Katowice in okronanjem Marijine čudodelne podobe.

Romark se je med nedeljskim nagovorom spomnil tudi papež Leon XIV.: »Blagoslavljam veliko romanje k marijanskemu svetišču v Piekaryju na Poljskem.« Apostolski nuncij Antonio Guido Filipazzi pa je med mašo vernike povabil, naj molijo za svetega očeta pred podobo Marije, Matere ljubezni in pravičnosti.

Pri homiliji je izpostavil, da se upanja učimo pri Mariji: »Marijina vera je bila tako velika, kot je bilo veliko njeno upanje. Kajti upanje izvira iz vere. Kjer je vera, tam je upanje. Večja je vera, večje je upanje.« Dodal je, da je papež Frančišek lavretanskim litanijam dodal vzklik Mati upanja, v molitvi Pozdravljena, Kraljica (Salve Regina) pa Marijo prav tako imenujemo »naše upanje«.

(foto archidiecezja katowicka)

Nuncij je spomnil, da se 17. avgusta obhaja god »znamenitega sina Šlezije, svetega Jaceka, ki je bil eden prvih učencev svetega Dominika in velik misijonar«.

»Tudi od vas, drage ženske in dekleta, se pričakuje, da ne le upate, ampak da ste misijonarke, misijonarke krščanskega upanja za osebe, ki jih srečujete v svojem vsakodnevnem življenju in okoljih,« je dejal. Spodbudil jih je, naj pomagajo predvsem svojim najdražjim, »možem, fantom, otrokom, vsem sorodnikom, pa tudi prijateljem in znancem, da ne bodo pozabili Boga v svojem življenju, kajti obstaja tudi onstranstvo, na katerega se pripravljamo že sedaj na zemlji«. »Poskrbite, da bo v življenju vseh, ki jih ljubite in srečujete vedno vidno Božje obličje,« je dejal apostolski nuncij.

Administrator nadškofije Katowice msgr. Marek Szkudło pa je dejal, da je Šlezija »dežela delavnih žensk«, dežela »žensk, katerih delo se pogosto ne opazi«. »Čas je, da na glas povemo: ljubezen, ki jo vsak dan podarjate, ima družbeno vrednost. Skrbeti za otroke, bolne, ostarele, za pogrnjeno mizo in čistočo, za prisotnost in zavest – vse to ni nek dodatek k življenju, ampak je temelj civilizacije ljubezni,« je izpostavil.

Poudaril je tudi, da so ženske »potrebne kot prerokinje resnice in ljubezni, nežne voditeljice, ki pa so močne pri dokazovanju, da vrednost osebe ni odvisna od okusa, statusa v neki skupini ali videza«. Poljakinje je še spodbudil: »Ne bojte se govoriti o tistem, kar vas rani. Doma, v službi, v družbi se ne bojte biti glas vesti. Naj vaša srca postanejo kraji, kjer bo svet našel mir, ne s silo, ampak s prisotnostjo.«