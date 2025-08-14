Na romanju v Rimu skupnost hebrejsko govorečih katoličanov iz Jeruzalema

Med štirinajst tisoč verniki, ki so se 13. avgusta udeležili splošne avdience s papežem Leonom XIV., je bilo tudi 35 članov Skupnosti svetega Jakoba za hebrejsko govoreče katoličane v Izraelu.

»Vračamo se domov, da bi bili vidna znamenja upanja,« je dejal patriarhalni vikar Piotr Zelazko, ki je pojasnil, da je skupina prišla v Rima na jubilejno romanje. Zastopajo sedem skupnosti, ki so del vikariata, in predstavljajo Cerkev v Jeruzalemu. »Naše vsakodnevno upanje je, da bi ustvarjali mostove med judovskim in katoliškim svetom, medtem ko molimo za osvoboditev talcev ter prav tako za konec trpljenja v Gazi in za vse žrtve konflikta v Sveti deželi,« je dejal. Izpostavil je pomembnost odpuščanja: »Poskušamo biti blizu vsem, ki živijo v trpljenju, saj solze mater nimajo zastave, mi kot kristjani pa moramo vsem prinašati luč.«

Duhovnik Benedetto, odgovoren za skupnost hebrejsko govorečih katoličanov v Jeruzalemu, pa je dejal: »V teh dneh, ko smo daleč stran od uničevanja zadnjih dveh let in se nahajamo v srcu krščanstva, naši verniki čutijo svobodo, da lahko izrazijo svojo vero in jo živijo skupaj z mnogimi drugimi katoličani, ki so prišli v Rim z vsega sveta.«