Dan molitve in posta za mir. Pizzaballa: Tudi v Sveti deželi se srca lahko spremenijo

"Poznam skupnost v Gazi in lahko rečem, da njihova moč izhaja prav iz molitve; daje jim moč, da vztrajajo v tej strašni situaciji." (©khanchit - stock.adobe.com)

Ob dnevu posta in molitve za mir je jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pierbattista Pizzaballa za vatikanske medije spregovoril o pomenu tovrstne pobude ter o situaciji v Gazi.

Francesca Sabatinelli – Vatikan

Na vprašanje, kako verniki v Sveti deželi doživljajo ta dan, je kardinal odgovoril: »Predvsem smo hvaležni za to pozornost na temo miru, h kateri se papež zelo pogosto vrača. Gre za zelo občutljivo temo, ki nam je zelo blizu. Ni prvič, da obhajamo dan posta in molitve za mir, tudi v preteklosti smo jih, in to je sedaj tudi edino, kar lahko v tem trenutku storimo: moliti in se postiti, da bi ohranjali pozornost usmerjeno k Bogu. To je edino, kar lahko storimo v tem trenutku, da bi se spremenila srca ljudi.«

Izbrano 18/07/2025 Kard. Pizzaballa ter voditelji Cerkva v Jeruzalemu po napadu na župnijo v Gazi Jeruzalemski latinski patriarh je kmalu po četrtkovem vojaškem napadu na župnijo Svete Družine v Gazi v pogovoru za vatikanske medije potrdil, da je bilo več ljudi ranjenih, ...

Vendar pa po besedah jeruzalemskega latinskega patriarha na molitev ne smemo gledati kot na nekakšno »čarobno formulo, ki razreši probleme«. »Ne deluje tako. Če človek pristopi k molitvi na ta način, bo samo razočaran. Molitev je potrebna, da spreminja srce, predvsem naše srce: da bi bilo vedno odprto za zaupanje, za željo, da bi delali in gradili dobro. In to je moč molitve, zlasti v kontekstu sovraštva in zavračanja drugega, kot ga trenutno ustvarjata vojna in pomanjkanje miru«.

(AFP or licensors)

Človekovo srce se lahko spremeni

Molitev in post bosta torej podarila moč tudi tistim, ki živijo na krajih, ki so opustošeni zaradi smrti in nasilja; kjer se zdi, da beseda mir ne najde več prostora. Ob tem pa je kardinal dodal: »Ne najde prostora v institucijah; ne najde ga v velikih organizacijah, tako političnih in, žal, tudi verskih; vendar pa najde prostor med mnogimi ljudmi, gibanji, skupinami in posamezniki. Molitev služi tudi za ustvarjanje vezi med ljudmi vseh veroizpovedi, ki kljub vsemu še vedno verjamejo, da se srce človeka, tudi v Sveti deželi, lahko spremeni.«

Izbrano 17/07/2025 Papežev poziv za Gazo: takojšnje premirje. Dialog in mir v regiji V telegramu, ki ga je v četrtek, 17. julija 2025, podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin, je Leon XIV. izrazil svojo »globoko žalost« zaradi današnjega napada na župnijo ...

Moč, ki jo daje molitev

Ob koncu intervjuja je kardinal Pizzaballa spregovoril še o pomenu molitve za kristjane v Gazi, ki jih je po julijskem bombardiranju župnije Svete Družine tudi obiskal skupaj z jeruzalemskim pravoslavnim patriarhom Teofilom III. »Poznam skupnost v Gazi in lahko rečem, da njihova moč izhaja prav iz molitve; daje jim moč, da vztrajajo v tej strašni situaciji. Ne vemo, kaj nas čaka, ne vemo, kaj se bo zgodilo s to okupacijo, kaj se bo zgodilo z nami, z našimi sosedi, z vsemi. Toda njihova moč, da vztrajajo, da kljub vsemu skušajo pomagati vsem s prinašanjem hrane in zdravil, ta moč izhaja prav iz molitve.

Seveda smo tudi zaskrbljeni. Težko da ne bi bili, glede na to, kaj se lahko zgodi. Informacije, ki jih dobivamo, so nejasne; ni bilo neposrednega ukaza za evakuacijo, vendar pa se boji vedno bolj približujejo našemu področju. Sosednja območja so bila že evakuirana, tako da smo tam in čakamo, da bomo razumeli, kaj storiti.«