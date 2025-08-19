CCEE in CEC kristjane v Evropi vabita k »miru s stvarstvom«

V pripravi na pobudo »Čas stvarstva«, ki poteka vsako leto od 1. septembra do 4. oktobra, sta tudi tokrat predsednika Sveta evropskih škofovskih konferenc (CCEE) in Konference evropskih Cerkva (CEC) pripravila skupno izjavo. V njej vernike spodbujata k molitvi in delovanju za naš skupni dom.

Vatican News

Povabilo k »miru s stvarstvom«

Medtem ko se kristjani po vsem svetu pripravljajo na obhajanje Časa stvarstva, nadškof Gintaras Grušas in nadškof Nikitas v sporočilu pozivata k »miru s stvarstvom«. Predsednika razmišljata ob »vrtu miru«, o katerem piše prerok Izaija, in krščanske skupnosti vabita, naj živijo zmerno, spoštujejo darove stvarstva ter zavračajo izkoriščanje ljudi in naravnih virov. »Iskanje miru s stvarstvom ni abstrakten ideal, ampak vsakodnevno prizadevanje; povabilo, da bi živeli tako, da bi spoštovali dajalca življenja,« zapišeta nadškofa in dodata: »Danes bi naš svet težko imenovali vrt miru. Nasprotno, človeško uničenje in smrt, ki ju povzročajo vojne in družbeni nemiri v različnih državah in med različnimi narodi, vplivajo na naše vsakdanje izkušnje. Kljub temu pa podobno kot Izaija trdno verujemo, da smo poklicani iskati mir s stvarstvom ter da je vsak izmed nas poklican spoštovati "dajalca življenja".«

V pripravi na COP 30 v Belemu

Skupna izjava poziv vseh Cerkva k varovanju stvarstva povezuje tudi s prihodnjo konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah COP30, ki bo potekala od 10. do 21. novembra v Belemu v Braziliji. Medtem ko vabi k molitvi za udeležence, prav tako izraža upanje, da bodo voditelji v središče prizadevanj postavili potrebe revnih in ranljivih. »Verjamemo, da je sedanja podnebna kriza priložnost za preoblikovanje mednarodnih odnosov v smeri skupnega dobrega in za ustvarjanje bolj pravičnega in trajnostnega načina življenja za celotno človeštvo. Prav tako upamo, da bo vpliv politik o podnebnih spremembah na revne in ranljive osebe ostal v mislih in srcih voditeljev in strokovnjakov, zbranih na konferenci, ob upoštevanju medsebojno povezanih socialnih in okoljskih izzivov našega časa,« zapišeta predsednika.

Čas molitve in spreobrnjenja

Kot še beremo v izjavi, je Čas stvarstva čas molitve in spreobrnjenja. Povabljeni smo k molitvi, da bi »naš način življenja odražal to, kar verujemo in izpovedujemo: »Nebesa razglašajo Božjo slavo, nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. (Ps 19,2)« Izjava nadalje poudarja, da je tema »Mir s stvarstvom« v skladu z revidirano Ekumensko listino, ki naj bi bila podpisana do konca letošnjega leta, kar krepi enost kristjanov in zavezanost k skrbi za stvarstvo po vsej Evropi. Medtem ko se krščanske skupnosti pridružujejo temu pozivu, Svet evropskih škofovskih konferenc in Konference evropskih Cerkva vabita vse vernike, da prispevajo k varovanju našega skupnega doma ter spodbujajo pravično in trajnostno prihodnost.