CCEE in CEC kristjane v Evropi vabita k »miru s stvarstvom«
Vatican News
Povabilo k »miru s stvarstvom«
Medtem ko se kristjani po vsem svetu pripravljajo na obhajanje Časa stvarstva, nadškof Gintaras Grušas in nadškof Nikitas v sporočilu pozivata k »miru s stvarstvom«. Predsednika razmišljata ob »vrtu miru«, o katerem piše prerok Izaija, in krščanske skupnosti vabita, naj živijo zmerno, spoštujejo darove stvarstva ter zavračajo izkoriščanje ljudi in naravnih virov. »Iskanje miru s stvarstvom ni abstrakten ideal, ampak vsakodnevno prizadevanje; povabilo, da bi živeli tako, da bi spoštovali dajalca življenja,« zapišeta nadškofa in dodata: »Danes bi naš svet težko imenovali vrt miru. Nasprotno, človeško uničenje in smrt, ki ju povzročajo vojne in družbeni nemiri v različnih državah in med različnimi narodi, vplivajo na naše vsakdanje izkušnje. Kljub temu pa podobno kot Izaija trdno verujemo, da smo poklicani iskati mir s stvarstvom ter da je vsak izmed nas poklican spoštovati "dajalca življenja".«
V pripravi na COP 30 v Belemu
Skupna izjava poziv vseh Cerkva k varovanju stvarstva povezuje tudi s prihodnjo konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah COP30, ki bo potekala od 10. do 21. novembra v Belemu v Braziliji. Medtem ko vabi k molitvi za udeležence, prav tako izraža upanje, da bodo voditelji v središče prizadevanj postavili potrebe revnih in ranljivih. »Verjamemo, da je sedanja podnebna kriza priložnost za preoblikovanje mednarodnih odnosov v smeri skupnega dobrega in za ustvarjanje bolj pravičnega in trajnostnega načina življenja za celotno človeštvo. Prav tako upamo, da bo vpliv politik o podnebnih spremembah na revne in ranljive osebe ostal v mislih in srcih voditeljev in strokovnjakov, zbranih na konferenci, ob upoštevanju medsebojno povezanih socialnih in okoljskih izzivov našega časa,« zapišeta predsednika.
Čas molitve in spreobrnjenja
Kot še beremo v izjavi, je Čas stvarstva čas molitve in spreobrnjenja. Povabljeni smo k molitvi, da bi »naš način življenja odražal to, kar verujemo in izpovedujemo: »Nebesa razglašajo Božjo slavo, nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. (Ps 19,2)« Izjava nadalje poudarja, da je tema »Mir s stvarstvom« v skladu z revidirano Ekumensko listino, ki naj bi bila podpisana do konca letošnjega leta, kar krepi enost kristjanov in zavezanost k skrbi za stvarstvo po vsej Evropi. Medtem ko se krščanske skupnosti pridružujejo temu pozivu, Svet evropskih škofovskih konferenc in Konference evropskih Cerkva vabita vse vernike, da prispevajo k varovanju našega skupnega doma ter spodbujajo pravično in trajnostno prihodnost.