Veriga dobrega, ki bo mlade z vsega sveta pripeljala v Rim na jubilej

Fantje in dekleta iz Čila, Kolumbije, Ekvadorja, Mehike, Peruja, Filipinov, Senegala in Italije se bodo v Rimu udeležili jubileja mladih in digitalnih misijonarjev s pomočjo karitativnih pobud, velikodušnosti družin, prijateljev in posvečenih oseb ter izdatne podpore združenja Idente Youth.

Ni bilo zastonj in ni bilo preprosto. Za približno sto mladih iz Čila, Kolumbije, Ekvadorja, Mehike, Peruja, Filipinov, Senegala in Italije ima ta vozovnica za Rim vrednost darila, ki so ga prejeli in delili. Zbiranje sredstev, drobna dela, uslišane molitve in nekaj previdnostnih naključij omogočajo jubilejno romanje mladim fantom in dekletom, ki sicer ne bi imeli možnosti in sredstev za takšno potovanje. Podporo so prejeli od Idente Youth (»Id«, iz španskega glagola »iti«, v skladu z evangeljskim naročilom), mednarodnega združenja, ki je prisotno v 19 državah. »Pojdi v veri, Bog je že s teboj,« je dejala mama enega od fantov. Tako se začne svetost: z nekom, ki veruje, še pred verujemo mi sami.

Mnoge ovire in trdovratno zaupanje

Mnogim mladim se romanje v Rim morda zdi kot še en dogodek v že tako polnem urniku. A za mnoge druge, ki bodo prvič videli Rim in se srečali s papežem Leonom XIV., to ni ne razkošje ne počitnice, temveč privilegij. Gre za zahtevno pot, zaznamovano s konkretnimi ovirami in trdovratnim zaupanjem. Luis iz Ekvadorja je med študijem opravljal manjša dela, saj je bil prepričan, da ima tisto, kar zahteva napor, globljo vrednost. Iris s Filipinov je več mesecev čakala na vizum, med dolgimi vrstami v zgodnjih jutranjih urah in čakanjem na dokumente. Kljub vsemu je z vsako oviro cilj postajal še jasnejši: »Deliti svojo vero z drugimi mladimi. Pustiti, da te Bog preseneti«. Njuni zgodbi nam kažeta, da krščansko bratstvo odpira poti, ki se zdijo zaprte.

Kaj vse bi naredili za svetost

Nekateri od teh mladih romarjev so se lotili prodaje doma narejenega peciva, plesa, prirejanja predstav, prodaje oblačil, dela po šoli, ponižnega trkanja na vrata, da bi prosili za druge. »Nisem imel sredstev za potovanje,« pravi Jaime. »Oče mi je rekel: “Bog bo poskrbel.”.« In tako se je tudi zgodilo. Dekle Pri pa ima v ušesih še vedno sestrin stavek: »Pojdi, ker te Bog kliče in mi želimo, da mu odgovoriš.« Belen iz Mehike se je soočala z zdravstvenimi težavami, Oskar pa s težavami pri delu. V Manili je naključno srečanje na konzulatu odprlo vrata, ki so se zdela zaprta, za Camille, ki pravi: »Toliko stvari se zdi negotovih, a Božja previdnost nam pomaga, da nadaljujemo.« Želja po smislu je tista, ki vse te mlade žene naprej.

Velikodušnost, ki spreminja

Pomoč in podporo nudi celotna skupnost. Začenši z družinami, ki na eni strani spodbujajo z vero, na drugi pa varčujejo z denarjem. Bratje in sestre, ki se odpovedo nečemu, da bi pomagali. Prijatelji, ki spodbujajo in stojijo ob strani. Chamberly pripoveduje, kako jo je »vsak majhen prispevek približal Bogu«. Tudi Danna in Steven iz Bogote v Kolumbiji doživljata to romanje kot nepričakovano priložnost, ki sta jo sprejela s hvaležnostjo: »Na začetku se mi je ideja, da bi šla v tako oddaljeno državo, zdela nemogoča. Moj ekonomski položaj tega ni dopuščal. Pred šestimi meseci si nikoli ne bi mislil, da bo to mogoče. Namesto tega se je v zadnjem trenutku pojavila oseba, ki mi je omogočila potovanje: bilo je, kot da bi mi Gospod po njej v zadnjem trenutku podaril karto za Rim.« Tudi Danna pripoveduje o preizkušnjah in čakanju: »Večkrat sem mislila, da mi ne bo uspelo, vendar me je podpirala molitev. Učim se zaupati in pustiti, da Bog vodi moje korake.«

Veriga dobrega v Torinu

Prizadevanje za pomoč mladim, da se bodo v Rimu udeležili jubileja, je med drugim potekalo tudi v Torinu v Italiji. O tem pripoveduje Elisabetta, misijonarka centra Idente Youth, ki je bila neposredno vključena v zbiranje sredstev za podporo mladim: »Med pobudami, ki so jih predlagali ostali misijonarji, me je posebej presenetila ena: prijatelji in družine so se ponudili za “botre” mladim osebam. Od marca do julija je vsak prispeval manjše vsote denarja in tako simbolično posvojil fanta oziroma dekle. Na ta način nam je uspelo pokriti stroške za več mladih Italijanov, mnogi med njimi so perujskega ali afriškega porekla. To je bila prava veriga dobrega: vsakemu je bilo zaupano življenje ene osebe, mi pa smo se počutili odgovorne za njeno pot. Mislim, da je prav to bil razlog za uspeh: osebna vključenost je spodbudila vse več ljudi k sodelovanju, četudi osebno niso poznali mladega človeka, ki so mu pomagali.«

A trudili se niso le tisti, ki se odpravljajo na pot v Rim. Nekateri so prispevali s tihimi in stalnimi dejanji ter zavestno ostali v ozadju. »Presenetila me je tudi vztrajnost dveh deklet, ki sta na stojnicah prodajali velikonočne sladice. Na jubilej ne bosta šli, vendar pa sta bili vedno prisotni, prvi sta prišli in zadnji odšli. Podarili sta svoj čas, prisotnost in pogum. Zanju ni bilo enostavno govoriti pred drugimi, a sta to vseeno naredili. V njiju sem videla zastonjskost, izstopili sta iz sebe za nekaj, kar z njima ni bilo neposredno povezano, a se je dotikalo oseb, ki so jima bile blizu.«

Pogled onkraj Rima

Kaj ti mladi pričakujejo po vseh teh prizadevanjih in trudu? »Želim odkriti, kaj je Kristus pripravil zame,« piše Angelic iz Manile. Paulina iz Čila pa govori o milosti, ki zdravi in obnavlja. Nekateri odhajajo »s pristnim krščanskim namenom«, drugi iščejo znamenja vere tam, kjer živijo. Vsi pa že vedo, da bo to romanje tudi darilo za dobrotnike, brate in sestre, prijatelje, ki so pri vsem tem sodelovali. Eden odhaja, mnogi hodijo z njim. Na ta način jubilej postaja vidno znamenje žive Cerkve, ki hodi, veruje in spremlja.