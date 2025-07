V Peruju v pripravi duhovna pot, posvečena papežu Leonu XIV.

Duhovna pot Leona XIV. bo potekala skozi štiri perujske regije ter popotnike povedla na kraje, kjer je papež služil kot misijonar in škof. Država je za izvedbo projekta namenila 130 milijonov evrov, s katerimi bo med drugim obnovila tudi verske objekte. Predsednica Boluarte: »Želimo se pokloniti papeževemu bivanju v Peruju.«

Projekt so 21. julija istočasno predstavili v štirih mestih (Chiclayo, Trujillo, Chulucanas in Callao) štirih perujskih regij, skozi katere bo vodila romarska pot (Lambayeque, La Libertad, Piura in Callao). Perujsko ministrstvo za turizem pa je obenem začelo tudi kampanjo za promocijo ostalih turističnih znamenitosti, ki se nahajajo ob »papeževi poti«.

Nacionalne in regionalne naložbe v Pot papeža Leona XIV. odpirajo priložnosti za obnovo cerkva, širitev muzejev, izboljšanje infrastrukture ter promocijo podjetij in proizvajalcev, hotelov in bivališč, živilskih izdelkov in lokalnih obrti. Za izvedbo projekta je namenjenih približno 130 milijonov evrov, del tega prihaja od perujske vlade, preostanek pa od samih regionalnih oblasti.

Perujska predsednica Dina Boluarte je poudarila, da je Pot papeža Leona XIV. poklon njegovemu dolgoletnemu bivanju v Peruju in »vsem vernim moškim in ženskam, ki so bili luč v svojih skupnostih«. Dejala je, da »pot ne vodi le po ulicah in cerkvah, ampak tudi po sledeh spomina, vere in upanja ljudstva, ki ni nikoli nehalo sanjati in ki danes lahko ponosno reče: “Imamo perujskega papeža.”«.