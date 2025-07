Ukrajina, v temi vojne spremljati mlade na poti upanja

Ivan Sichkaryk je grkokatoliški duhovnik nadeparhije Ternopil-Zboriv v Ukrajini. V Rim na jubilej mladih je prišel s svojima dvema sinovoma, starima 18. in 13. let. Za vatikanske medije je spregovoril o izzivih mladinske pastorale v vojnih razmerah, ko se zdi, da stvari izgubljajo svoj pomen, in poudaril, da Bog želi, da mu popolnoma zaupajo.

Vatican News

»Ko človek razume, da je prava smer tista pot, ki vodi k luči, resnici in Kristusu, se vse ostalo nekako postavi na svoje mesto,« pravi Ivan Sichkaryk, ki se v Ternopilu posveča pastoralnemu delu. »Naše mesto je precej oddaljeno od frontne črte, toda v zadnjih tednih so se ruski zračni napadi po vsej državi okrepili in naša življenja prekinja zvok siren in hrup eksplozij,« pojasnjuje. V neprespanih nočeh prevladuje strah. »Strah ne le zase, ampak za življenja svojih bližnjih, prijateljev in nato za Cerkev, župnijo, semenišče, državljane. Nikoli ne veš, kam bo padla raketa, in edina misel je: Bog, reši nas, pomagaj nam.«

Starejši sin Volodimir, ki je pred kratkim dopolnil 18 let, je študent. Pravi, da se ob vsaki sireni za zračni napad pouk prekine, ter doda, da vendarle imajo še vedno srečo, da se ga lahko osebno udeležijo. V regijah, ki so bližje vojaškemu območju, učenje poteka izključno prek spleta. Čeprav vojna traja že tri leta in pol, se ljudje trudijo ohraniti vsaj malo vsakdanjega življenja, tudi mladi. Vendar pa sta tesnoba in strah vedno prisotna.

Kljub vsemu pa zaupanje v Boga iz dneva v dan raste in ljudem pomaga, da se uprejo občutku nemoči, poudarja Ivan Sichkaryk: »Vsak dan, ko molimo h Gospodu med bogoslužjem, ko blagoslavljamo ranjence v bolnišnicah, pomagamo našim vojakom, ki so se vrnili v župnijo, ali se pogovarjamo z otroki, ki so izgubili enega od staršev, vidimo, da Bog želi, da mu popolnoma zaupamo. Zavedati se, da smo del Gospodovih načrtov, nam pomaga, da pridobimo novo zavedanje o vrednosti življenja. Če se tega zavedate, potem veste tudi, da je naslednji korak rast v veri, ljubezni in karitativnosti do drugih.«

V Ukrajini, tako kot v drugih župnijah in skupnostih po svetu, so mladi v pripravah na jubilej razmišljali o upanju. »Če človek nima upanja, verjetno ne bo preživel. Bistveno je imeti upanje,« pravi Volodimir in doda, da poskuša verjeti v boljšo prihodnost, v konec vojne, da se bo država po vojni znova dvignila in da bo prišlo do obnove in razvoja. »Bog in Cerkev nam zelo pomagata, da ohranjamo upanje, za kar molim in v kar verjame. V Rim sem prišel, da bi molil za konec vojne,« še dodaja.