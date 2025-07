»Postati človek«. Filmski festival Giffoni za otroke in mlade

Sveti oče je med pozdravi po nedeljski opoldanski molitvi v Castel Gandolfu pohvalil številne poletne pobude za otroke in mlade. Med njimi je omenil mednarodni Filmski festival Giffoni, ki bo potekal od 17. do 26. julija 2025 na področju Salerna. Program vključuje številne filmske premiere, delavnice in srečanja z osebami iz sveta umetnosti, športa, družbe in politike, pa tudi koncerte, gledališke predstave ter igre.

Vatican News

Letošnji festival bo 55. po vrsti, za naslov pa so organizatorji izbrali geslo »Becoming Human – Postati človek«. Kakor vsako leto, bodo tudi tokrat protagonisti člani žirije: 5000 otrok in mladih iz 30 držav, ki bodo razdeljeni v skupine od najmlajših do najstarejših.

»Vpiti za mir pomeni postati človek«

Umetniški vodja festivala Luca Apolito je glede izbrane teme pojasnil, da je namen festivala »raziskati, kaj danes resnično pomeni biti človek in kako se lahko bolj zavedamo svoje vloge in svojih odgovornosti«. Na predstavitvi, ki je potekala konec junija v Neaplju, je Claudio Gubitosi, pobudnik Filmskega festivala Giffoni, ki poteka od leta 1970, poudaril, da je cilj prireditve kot vedno prisluhniti željam in sanjam novih generacij ter vlivati upanje. Po njegovih besedah je Festival gotovo »kaplja v morje, vendar že 55 let predstavlja zvest ščit spoštovanja, ljubezni in moči za te generacije. Naša dolžnost je, da se odzovemo in vsi skupaj vpijemo, da je mir, razumljen tudi kot splošno spoštovanje pravil, prvi veliki element pri tem, da postanemo ljudje«. Tudi generalni direktor Jacopo Gubitosi je spregovoril o vlogi, ki jo ima omenjeni dogodek v družbi. »Giffoni ni samo festival: je skupnost, ki je v gibanju, ki ustvarja vezi in gradi prihodnost ter pusti globok pečat v življenju mladih.«

Ustvarjati vezi med mladimi s pomočjo filma

Tudi letos bo festival omogočil na stotine mladim iz Italije in z drugih koncev sveta, da ustvarijo vezi s pomočjo univerzalne filmske umetnosti in izven nje. V tekmovalnem programu bo 99 filmov z vsega sveta, na festivalu bo prisotnih 50 mednarodnih režiserjev iz 34 držav, udeleženci si bodo lahko ogledali 6 svetovnih premier filmov in prisostvovali okoli 20 posebnim dogodkom. Teme letošnjih tekmovalnih filmov vključujejo prehod v odraslost, odnos do narave, družinske odnose, sprejemanje samih sebe in premagovanje predsodkov. Kot je poudarila Antonia Grimaldi z umetniškega vodstva Festivala, pa je tema, ki je letos zelo prisotna v več projektih, odgovornost staršev za zločine, ki jih storijo njihovi otroci«.

Srečanja s talenti in delavnice

Znana imena iz sveta filma, glasbe in kulture bodo podelila svoje izkušnje s člani žirij. Potekale bodo tudi igralske delavnice, v katerih se bo preizkusilo 140 ambicioznih talentov.

IMPACT! in Giffoni sport

Za 200 mladih med 18. in 30. letom pripravljajo dogodek IMPACT!, delavnico idej in medgeneracijskega dialoga, v sklopu katere se bodo srečali s 70 osebnostmi iz sveta politike, kulture in podjetništva. Svoja vrata pa bo v vasi na več kot 1.000 kvadratnih metrih ponovno odprl Giffoni Sport, kjer se bodo obiskovalci lahko preizkusili v različnih športih ter spoznali številne lokalne in nacionalne stvarnosti. Lani so zabeležili več kot 10.000 obiskovalcev.

Glasba in ulični festival

Tudi letos bodo na voljo brezplačni večeri z novimi umetniki italijanske glasbene scene in nekaterimi najbolj priznanimi glasbenimi izvajalci med mladimi. Spremljala jih bosta ulični festival, posvečen gledališču, igram in vključevanju, ki Giffoni spreminja v družinam prijazen kraj, pa tudi festival hrane.