Kard. Pizzaballa ter voditelji Cerkva v Jeruzalemu po napadu na župnijo v Gazi

Jeruzalemski latinski patriarh je kmalu po četrtkovem vojaškem napadu na župnijo Svete Družine v Gazi v pogovoru za vatikanske medije potrdil, da je bilo več ljudi ranjenih, nekateri so bili v kritičnem stanju. Lažje ranjen je bil tudi župnik p. Gabriel Romanelli. Kasneje so sporočili, da so tri osebe poškodbam podlegle, deset pa je bilo ranjenih.

Vatican News

Zgodovina se ponavlja

Kot je dejal kardinal Pizzaballa, naj bi šlo po prvih informacijah za napako izraelskega tanka, ki je zadel cerkev.

Vendar pa tokratni napad na katoliško Cerkev v Gazi ni bil prvi. V noči na 16. december 2023 je med bombardiranjem škodo utrpel celoten kompleks: poškodovana je bila cerkev, prostori sester Matere Terezije in solarni paneli, ki so stavbi zagotavljali nujno potrebno energijo. Med napadom sta umrli dve ženski – ostarela mati in njena hči –, ki sta šli ravno v tistem trenutku v kopalnico in so ju prerešetale krogle ostrostrelca. Reševalne službe so govorile o »popolni paniki« znotraj kompleksa, kamor se je zateklo okoli 700 ljudi. Pater Romanelli je potrdil, da so delci izstrelkov zadeli več delov stavbe, vendar na srečo nihče ni bil ranjen.

Kard. Pizzaballa: Nikoli ne bomo pustili naših ljudi samih

Jeruzalemski latinski patriarh je za Vatican News povedal, da je bilo kmalu po četrtkovem napadu težko dobiti povezavo z Gazo in župnijo, ter odločno poudaril, da bodo zaščitili tamkajšnje Palestince. Po njegovih besedah si vedno prizadevajo, da bi na vse možne načine dosegli Gazo, tako neposredno kot posredno. Dodal je, da je potrebno razumeti, kaj se je zgodilo, ter poskušati zagotoviti, da se ne bo več ponovilo. »Potem bomo videli, kako nadaljevati, vendar jih zagotovo ne bomo nikoli pustili samih,« je še zatrdil kardinal Pizzaballa.

Izjava patriarhov in voditeljev Cerkva v Jeruzalemu



V petek, 18. julija 2025, so se na napad na župnijo v Gazi s skupno izjavo odzvali tudi patriarhi in voditelji Cerkva v Jeruzalemu.

»V neomajni enotnosti odločno obsojamo ta zločin. Bogoslužni prostori so sveti prostori, ki morajo biti varni. Zaščiteni so tudi z mednarodnim pravom. Napad na cerkev, v kateri živi približno 600 beguncev, vključno z otroki s posebnimi potrebami, je kršitev teh zakonov. Gre tudi za žalitev človekovega dostojanstva, teptanje svetosti človeškega življenja in oskrunitev svetega kraja.

Patriarhi in voditelji Cerkva v Jeruzalemu pozivamo svetovne voditelje in agencije Združenih narodov, naj si prizadevajo za takojšnjo prekinitev ognja v Gazi, ki bo pripeljala do konca te vojne. Prav tako jih prosimo, naj zagotovijo zaščito vseh verskih in humanitarnih objektov ter poskrbijo za pomoč sestradanim množicam na celotnem območju Gaze.

Naše molitve in podpora ostajajo neomajne ter pozivajo k pravičnosti, miru in prenehanju trpljenja, ki se je zgrnilo nad prebivalce Gaze.«