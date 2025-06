Samostani na jugovzhodu Turčije

Predstavljamo prvi del reportaže, ki je nastala na romanju v sirsko Turčijo v organizaciji združenja Prijatelji Bližnjega vzhoda: samostani v pokrajini Tur 'Abdin na jugovzhodu države pomagajo odkrivati korenine izročila, ki je skozi stoletja ostalo trdnjava krščanske vere in upanja.

Papež Leon XIV. je med srečanjem z verniki vzhodnih Cerkva 14. maja spomnil, kako pomembno je tudi na krščanskem Zahodu ponovno odkriti »čut za primat Boga, vrednost mistagogije, nenehne priprošnje, pokore, posta, joka nad lastnimi grehi in grehi vsega človeštva, ki so tako značilni za vzhodne duhovnosti«. Te besede dobro opisujejo tudi menihe sirske Turčije, ki živijo v Tur 'Abdinu in jih nekateri imenujejo »kristjani, ki so živa liturgija«.

Samostani Tur 'Abdina, bakle prisotnosti in upanja

Začetki meništva segajo v tretje stoletje, v čas svetega Antona Puščavnika v Egiptu. Glavni razlog za odločitev za življenje v puščavi je bila zaskrbljenost zaradi odklonov, ki so privedli do razvodenitve vere: odziv je prevzgoja vere in k veri. Cerkve in samostani, ki so postali središča molitve, vzgoje in izobraževanja, kulture in znanosti, so svoj razcvet doživeli med 4. in 8. stoletjem. Zlasti cenobitski menihi, ki so živeli v skupnostih, so močno vplivali na versko življenje lokalnih skupnosti: kristjani so imeli v njih dober zgled in veliko podporo. V preteklosti so v samostanih komentirali in prevajali Sveto pismo ter klasična besedila s področja filozofije, matematike, astronomije in medicine. V srednjem veku je obstajalo vsaj osemdeset samostanov. Na stičišču različnih civilizacij so bili večkrat tarče plenjenj in pobojev, vendar so se na tem delu Turčije obdržali dalj časa kot v Siriji. Trenutno v Tur 'Abdinu deluje osem samostanov, nekaj jih je tudi v Mardinu.

Samostan Deyrul Zafaran

Samostani, zgrajeni iz kamna medene barve, so varuhi skrbi, molitve, spomina in umetnosti. Ohranjajo tisočletno modrost pri gradnji smelih stavb: ta vključuje podzemne hodnike, kjer so pokopani ustanovitelji in mučenci, nad njimi pa so sprehajalne terase z dih jemajočimi razgledi. Pogosto so ohranjena tudi očitna znamenja poganske matrice, na katerih so bili večinoma zgrajeni: to velja na primer za samostan »Žafran«, katerega zelo star del, posvečen bogu sonca, sega v obdobje dva tisoč let pred Kristusom. Tukaj vidimo model, ki je edinstven na svetu: strop tvorijo velikanski kamni, ki brez pomoči veziva, temveč samo zahvaljujoč natančnemu statičnemu izračunu, ustvarjajo površino, ki ni obokana, temveč vodoravna. Tam je pokopanih več kot petdeset patriarhov in metropolitov, ki niso v ležečem, ampak v sedečem položaju, da bodo bili pripravljeni pozdraviti Očeta, ko bo napočil trenutek poslednje sodbe.

Od ruševin do majhnih središč duhovnosti

Živahnost samostana Deyrul Zafaran dopolnjuje čar nekaterih starodavnih središč, od katerih je ostalo samo nekaj ruševin, ter drugih, ki so dobro ohranjena, vendar v njih ni ljudi, razen tistih, ki imajo ključe. Takšen je primer samostana Svete Marije iz Haha z znamenitim vrhom in apsido, na zunaj pa izstopa tudi zaradi stebričaste ograje s pogledom na prostrana zelena polja.

S tem krajem je povezana tudi legenda o dvanajstih kraljih, ki so se odpravili na pot za zvezdo repatico: samo trije so se srečali z Jezusom v Betlehemu, kjer so od Marije za spomin prejeli majhno obleko. Ko so se vrnili k ostalim in si je nikakor niso mogli razdeliti, so se odločili, da jo bodo zažgali, tako da bi vsak vzel del pepela. Vendar pa je iz ognja izšlo dvanajst medaljonov, ki pomenijo, da se Bogu ne sme ugovarjati oziroma se ga ne da deliti. Tudi drugod si majhne skupnosti prizadevajo ohranjati prižgano baklo navzočnosti in tudi upanja. Posebej zanimivo je vedeti, da je samostan Mor Malke, ki je bil večkrat porušen in obnovljen, med drugim ovekovečila popotnica in fotografinja Gertrude Bell. Dva meniha, ki tam živita, sicer nista dovolila veliko vprašanj, vendar sta romarjem omogočila postanek.

V bližini se nahaja velik obnovljen in naseljen samostan Mor Yaqub a Salah. Zgrajen je bil poleg poganskega templja, katerega pomembne ostanke menihi še odkrivajo, sicer pa se v samostanu nahaja nedotaknjena cerkev iz 5. stoletja v čast mučeništvu Jakoba zapornika.

