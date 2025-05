Kratka zgodovina vzhodnih Cerkva

Ob jubileju vzhodnih Cerkva predstavljamo njihovo kratko zgodovino.

Maronitska Cerkev

Maronitska Cerkev je samostojna cerkev znotraj katoliške Cerkve. Maroniti sestavljajo skupnost vzhodnih katoličanov sirsko-antiohijskega obreda, ki živijo v glavnem v Libanonu, priseljenci pa so tudi na Cipru in v Ameriki. Gre za edino vzhodno katoliško Cerkev, ki nima pravoslavne različice. Patriarh maronitske Cerkve, ki je poglavar okoli trem milijonom vernikom, nosi naziv patriarh Antiohije in vsega maronitskega bližnjega Vzhoda. Od leta 2011 je to kardinal Béchara Boutros Raï.

Ime maronitske Cerkve verjetno izhaja iz imena sirsko-antiohijskega puščavnika Marona, ki je umrl v začetku petega stoletja in so nad njegovim grobom zgradili samostan svetega Marona. Osnovna značilnost maronitske Cerkve naj bi bila za razliko od drugih vzhodnih katoliških Cerkva, da je že od vsega začetka sprejela nauk kalcedonskega koncila, čeprav so bili znotraj omenjenega samostana menihi, ki so nasprotovali temu nauku.

Grško-melkitska katoliška Cerkev

Pojem melkit, ki označuje to Cerkev, izhaja iz sirske besede malko kar pomeni »kralj«. To poimenovanje so začeli uporabljati za cerkveno skupnost v času takoj po 4. ekumenskem cerkvenem zboru v Kalcedoniji leta 451. Koncil se je pri teoloških razpravah, da sta v Kristusu dve naravi, božja in človeška, oprl na spise Cirila Aleksandrijskega in papeža Leona Velikega. To resnico je koncil podrobno določil in povzdignil v dogmo. Antiohijska in Aleksandrijska cerkev sta se uprli sprejemu te dogme in se tako ločili od Velike Cerkve ter s tem v praksi zanikali ime melkiti, saj bi po imenu morali biti vdani kralju oziroma cesarju. Po hudih in krvavih sporih so končno sprejeli kalcedonski koncil.

Melkiti so bili prvi, ki so kot cerkveni jezik v 8. stoletju uvedli arabščino. V času muslimanske nadvlade so jih tako muslimani kot drugi kristjani imenovali »rimljani« oziroma »bizantinci« ter s tem hoteli povedati, da pripadajo grško-katoliški Cerkvi. Po letu 1729 so ponovno sprejeli staro poimenovanje in od takrat se imenuje grško-melkitska katoliška Cerkev z večinsko arabsko govorečimi verniki, ki je od 18. stoletja naprej v občestvu z rimsko Cerkvijo. Danes se z imenom melkiti poistovetijo člani grkokatoliške Cerkve treh starodavnih patriarhatov: Antiohije, Jeruzalema in Aleksandrije. Gre za cerkev sui juris bizantinskega obreda, ki jo vodi antiohijski grko-melkitski patriarh s sedežem v Damasku. Trenutno je to Youssef Absi.

Koptska katoliška Cerkev

Koptska Cerkev je egiptovska Cerkev. V začetku se je ta pojem nanašal izključno na predstavnike egiptovskega ljudstva. Od prvega tisočletja naprej, ko je po močni islamizaciji večina egiptovskega ljudstva postala muslimanska, pa je ta pojem označeval tiste Egipčane, ki so ostali zvesti krščanstvu, označeval pa je tudi njihovo vero in kulturo.

Koptska Cerkev se prvič uradno pojavi v dokumentih ob koncu drugega stoletja, ko je omenjen aleksandrijski škof Demetrij, ki naj bi bil po izročilu enajsti naslednik evangelista Marka. Ob koncu drugega in na začetku tretjega stoletja je bila ponos aleksandrijskega krščanstva z mnogimi znanimi teologi kot sta bila na primer Klemen Aleksandrijski in Origen, ki velja za najodličnejšega duha antičnega krščanstva s svojimi nauki o Sveti Trojici, o Kristusu in predvsem z razlagami Svetega pisma, ki predstavljajo neizbrisen razvoj krščanske misli.

Delovanje aleksandrijske Cerkve, ki je vse bolj prehajalo v družbene strukture egiptovskega ljudstva, je bilo zatrto s preganjanji, o čemer piše v svoji Zgodovini Cerkve Evzebij iz Cezareje. To obdobje, imenovano »obdobje mučencev« je nepovratno zaznamovalo koptsko Cerkev, še bolj pa nekaj desetletij kasneje arijanizem. Pomemben predstavnik v boju proti ariancem je bil sveti Atanazij. Kljub tem globokim krizam pa je četrto stoletje v Egiptu obdobje, ko se je pojavilo in utrdilo meništvo. Patriarh koptske katoliške Cerkve je od leta 2013 Ibrahim Isaac Sidrak.

