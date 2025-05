Beatifikacija duhovnika Camilla Costa. Zgled vsakodnevne zvestobe evangeliju

»Camille nam kaže, da je svetost dostopna vsem, saj gre za to, da dopustimo Bogu, da deluje v nas in po nas.«

V soboto, 17. maja 2025, je v francoskem mestu Chambery potekalo slovesno somaševanje, med katerim je bil za blaženega razglašen škofijski duhovnik Camille Costa, ki je živel v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja. Nadškof Chamberyja msgr. Thibault Verny je med homilijo poudaril, da je svetost dostopna vsem: gre namreč za to, da dopustimo Bogu delovati v nas in po nas.

Vatican News

Ponovno odkriti pomen ponižnega služenja

Nadškof se je najprej zaustavil ob odlomku iz Markovega evangelija, ki napoveduje Jezusovo trpljenje in vstajenje ter govori o njegovem poistovetenje z otroki, ki v tistem času niso imeli veljave. Dejal je, da Jezusove besede, da se to, kar se stori otrokom, stori njemu, prevračajo lestvico vrednot v našem svetu. »V družbi, ki ceni moč in uspeh, nas Jezus vabi, naj odkrijemo njegovo navzočnost v najmanjših. Pot do resnične veličine vodi skozi ponižno služenje.« V tem odlomku se po njegovih besedah lahko prepozna tudi novega blaženega, ki ga je globoko prevzel Kristus. Camille je v otrocih, ki so osiroteli zaradi epidemije kolere, prepoznal Jezusovo obličje: »Zaklada svoje vere ni hranil zase, ampak ga je nesebično delil. Njegovo življenje je postalo živi evangelij, izraz Jezusove ljubezni do poslednjih«.

Svetost pomeni zvestobo evangeliju

»Vendar Camille ni bil nezemljan,« je spomnil nadškof in dodal: »Bil je potrpežljiv, a tudi trmast vzgojitelj, ki je dopustil, da so se ga dotaknile vsakodnevne malenkosti. Bil je pozoren na tisto ranljivost, v kateri se razkriva božja vsemogočnost.« Njegova svetost ni bila sad nadčloveških naporov, ampak vsakodnevne zvestobe evangeliju. »Camille nam kaže, da je svetost dostopna vsem, saj gre za to, da dopustimo Bogu, da deluje v nas in po nas,« je dejal nadškof. Hkrati je spomnil, da je novi blaženi s čudežno ozdravitvijo otroka, ki je bil tik pred tem, da bi oslepel, pokazal, »kako nujno je mladim dati vizijo prihodnosti in upanja ter nanje gledati z Jezusovimi očmi«. Ob koncu homilije je nadškof Verny povabil, naj po Camillovem zgledu skrbimo za naše človeštvo »od začetka do konca«, saj je to pot pristnega učenstva. Po njegovih besedah evangelij namreč ni pravljica, ampak »resničnost, ki spreminja naše življenje«.