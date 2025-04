Sinodalno zasedanje Cerkve v Italiji. Sklepni dokument preložen na jesen

V četrtek, 3. aprila 2025, se je sklenilo drugo sinodalno zasedanje Cerkve v Italiji, ki se je pričelo 31. marca. Glede na to, da je 28 skupin, v katere so bili razdeljeni udeleženci, predlagalo številne spremembe v sklepnem dokumentu, je bila njegova objava preložena na naslednje zasedanje, ki se bo začelo 25. oktobra letos.

Vatican News

V Vatikanu je bilo zbranih 168 škofov (sedem kardinalov), 252 duhovnikov, 34 redovnikov, 17 diakonov in kar 530 laikov (253 moških in 277 žensk). Poleg pričevanj in svetoletnega romanja je bila v središču predvsem razprava o 50 točkah sklepnega dokumenta; gre za predloge, ki so se v zadnjih štirih letih izoblikovali v italijanskih škofijah in zadevajo področja poslanstva, formacije in soodgovornosti v Cerkvi.

Pismo papežu Frančišku: telovadnica sinodalnosti

Udeleženci so papežu Frančišku napisali pismo, v katerem so srečanja v preteklih dneh opredelili kot »telovadnico sinodalnosti«, ki jih je »naučila sloga, ki ga je potrebno ohranjati tudi v prihodnosti«. Poudarili so »odprte razprave in poglobljeno preučevanje predlogov, ki so bili izoblikovani v zadnjih mesecih« ter dodali, da so čutili bližino in podporo papeža Frančiška, ki okreva v Domu svete Marte. Ob tem so dodali njegove besede, da »Cerkev ni parlament, ampak skupnost bratov, združenih v eni veri v križanega in vstalega Gospoda: vsak je prinesel in predlagal svojo izkušnjo vere, upanja in ljubezni«.

(Siciliani/Gennari-Cei)

Točke v dokumentu, ki jih je treba poglobiti

Drugo sinodalno zasedanje Cerkve v Italiji se je začelo z izčrpnimi posvetovanji in razpravami v dvorani Pavla VI., okoli 150 udeležencev je želelo spregovoriti o različnih vidikih dokumenta. V središču sta bili predvsem naslednji dve točki: vključevanje oseb, ki trpijo zaradi čustvenih odnosov, spolne usmerjenosti ali spolne identitete, ter odgovornost žensk v Cerkvi. Po mnenju mnogih udeležencev je potrebno ti dve vprašanji obravnavati bolj poglobljeno. Spregovorili so tudi o ekonomski transparentnosti, proračunih, odgovornosti, delu, migrantih, ekologiji in miru. Poleg tega je bila omenjena drama spolnih zlorab, ki jo je prav tako treba podrobneje preučiti.

Intenzivno in ustvarjalno delo

Kot je dejal nadškof Erio Castelluci, predsednik nacionalnega odbora sinodalne poti, je 28 skupin na zasedanju predstavilo »številne predloge za spremembe« in poudarilo potrebo po »globalnem ponovnem premisleku« o sklepnem dokumentu. Po njegovih besedah so skupine delale »zelo dobro, intenzivno in ustvarjalno« ter so »dopolnile in popravile besedilo«, vendar pa le-to še ni dozorelo«. Sedaj je potreben »korak naprej«, da bi se približali dokumentu, ki bo »kljub temu, da je usmerjen v sintezo in k odločitvam, o katerih se lahko glasuje«, bolj berljiv, bogatejši in globlji od sedanjega besedila, saj bo vključeval tudi delo preteklih dni.

Z zrelejšim besedilom bolj preroške odločitve

Tudi kardinal Matteo Zuppi, predsednik Italijanske škofovske konference, je na srečanju z novinarji, ki je potekalo ob koncu zasedanja, dejal, da je bila zaradi težav, ki so se pojavile, preložitev sklepnega dokumenta nujna. Po njegovih besedah je potrebno imeti »primeren čas zorenja, da bi prišli do odločitev«. »Prepričani smo, da bo zrelejše besedilo omogočilo še bolj preroške odločitve glede prihodnosti,« je dodal Zuppi.

Konstruktivno ozračje

Po Castellucijevih besedah je bilo vzdušje »lepo in živahno, tudi med škofi«. Velika večina izmed 51 govornikov, ki so imeli na voljo dve minuti, je na začetku izrazila »močno kritiko predlogov« dokumenta z vsebinskega pa tudi strukturnega vidika. V delu po skupinah se je pokazalo zelo konstruktivno ozračje in prizadevanje za izboljšanje predlogov sklepnega dokumenta.