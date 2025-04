Kard. Pizzaballa: Jeruzalem bo vedno ostal hiša molitve za vsa ljudstva

Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pierbattista Pizzabala je v sporočilu, ki ga je prebral ob koncu procesije na cvetno nedeljo, vernike Svete dežele povabil, naj se ne bojijo tistih, ki želijo razdeliti, izključiti ali si prisvojiti »dušo« svetega mesta, saj je njihova poklicanost »graditi, združevati, rušiti ovire ter upati proti upanju«.

Vatican News

Vsa škofija moli z nami

»Preljubi, Gospod naj vam podari mir!« S temi besedami je kardinal začel sporočilo vernikom na cvetno nedeljo. Poleg vernikov tamkajšnje škofije in nekaterih romarjev, ki so se v Jeruzalemu udeležili procesije, je pozdravil tudi tistie, ki so bili z njimi povezani v molitvi. »Danes je vsa naša škofija, združena z nami in moli z nami. Od Gaze do Nazareta, od Betlehema do Dženina; celotna Jordanija in Ciper molita z nami in vsi so skupaj z nami vstopili v sveto mesto, Jeruzalem,« je dejal patriarh in poseben pozdrav namenil kristjanom iz Jeruzalema. Po njegovih besedah je cvetna nedelja posvečena predvsem njim, saj so oni tisti, ki v Jeruzalemu ohranjajo »živ plamen krščanske vere ter Kristusovo prisotnost«.

(ANSA)

Upamo in verujemo v ljubezen, ki premaga vse

V nadaljevanju je kardinal Pizzaballa poudaril, da vsi vedo, da živijo v težkih časih, vendar pa se ne morejo in ne želijo ustaviti samo pri tem. »Danes se moramo spomniti nečesa drugega, tistega, kar je najpomembnejše. Skupaj smo zbrani tukajšnji kristjani in romarji, da bi odločno povedali, da se ne bojimo. Smo otroci luči in vstajenja, življenja. Upamo in verujemo v ljubezen, ki premaga vse,« je izpostavil jeruzalemski patriarh in nadaljeval: »Vstopili bomo v teden trpljenja. Živeli bomo na istih krajih, kjer so se zgodili trenutki Jezusovega trpljenja. Ko se bomo pridružili njemu, se bomo pridružili tudi vsem, ki danes živijo svoje trpljenje tukaj med nami in v svetu.

Vendar pa vemo tudi, da Jezusovo trpljenje ni zadnja beseda Boga. Njegova zadnja beseda je Vstali in mi smo tukaj zato, da jo ponovno izrečemo in potrdimo. Mi smo ga srečali. In tukaj smo zato, da bi to zaklicali z močjo, z zaupanjem in z vso mogočo ljubeznijo, ki je nihče ne bo mogel nikoli ugasniti. Nihče nas ne bo ločil od ljubezni do Jezusa. In to želimo pričevati predvsem z enostjo med nami, tako da drug drugega ljubimo in podpiramo ter si medsebojno odpuščamo.«

(AFP or licensors)

Križ ni znamenje smrti, ampak ljubezni

Jeruzalemski latinski patriarh je zatem spomnil, da so množice pred Jezusom razgrinjale svoje plašče in ga pozdravljale z oljčnimi in palmovimi vejami, ki so jih našle. Ob tem je povabil, da bi tudi mi pred Mesija položili »tisto malo, kar imamo: svoje molitve, svoj jok, svojo žejo po Njem in po Njegovi besedi tolažbe. In tukaj, danes, kljub vsemu, pri vratih Njegovega in našega mesta, ponovno recimo, da ga resnično želimo sprejeti kot svojega Kralja in Mesija ter mu slediti na poti do Njegovega prestola, križa, ki ni znamenje smrti, ampak ljubezni«.

Nihče nas ne more ločiti od ljubezni do svetega mesta

»Ne smemo se bati tistih, ki hočejo razdeliti, ki hočejo izključiti ali si prisvojiti dušo tega svetega mesta, kajti Jeruzalem je bil od vedno in bo za vedno ostal hiša molitve za vsa ljudstva (Iz 56,7) in nihče si ga ne bo mogel prilastiti. Kot nenehno ponavljam, mi pripadamo temu mestu in nihče nas ne more ločiti od naše ljubezni do svetega mesta, tako kot nas nihče ne more ločiti od Kristusove ljubezni (Rim 8,35),« je izpostavil kardinal Pizzaballa ter dodal: »Kdor pripada Jezusu, bo še naprej vedno med tistimi, ki gradijo in ne rušijo, ki znajo na sovraštvo odgovoriti z ljubeznijo in enotnostjo ter se zavračanju zoperstavljajo s sprejemanjem.

Kajti Jeruzalem je kraj Kristusove smrti in vstajenja; kraj sprave, ljubezni, ki rešuje in premaguje meje bolečine in smrti. In to je naša poklicanost danes: graditi, združevati, rušiti ovire, upati proti upanju (prim. Rim 4,18). To je in ostaja naša moč in to bo vedno naše pričevanje, kljub našim številnim omejenostim.«

(ANSA)

Z zaupanjem povzdignimo pogled

»Ne obupajmo torej. Ne izgubimo poguma. Ne izgubimo upanja. In ne bojmo se, ampak z zaupanjem povzdignimo pogled in ponovno obnovimo svojo iskreno in konkretno zavzetost za mir in edinost s trdnim zaupanjem (prim. Heb 3,14) v moč Kristusove ljubezni,« je sklenil svoje sporočilo jeruzalemski latinski patriarh in vsem zaželel blagoslovljen veliki teden.