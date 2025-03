Telo blaženega Livatina preneseno v cerkev Svete Klare v Canicattìju

Posmrtni ostanki prvega sodnika, povzdignjenega v čast oltarjev, ki ga je leta 1990 ubila sicilijanska mafija, so bili na zahtevo nadškofa Agrigenta, monsinjorja Alessandra Damiana, prestavljeni v soboto, 15. marca 2025, iz družinske kapele na pokopališču Canicattì v kapelo v cerkvi Svete Klare v istem kraju.

»Mafijci, kaj sem vam naredil?« je vprašal sodnik svoje morilce, med poskusom rešitve, ko je pobegnil na podeželje pod viaduktom Gasena na državni cesti, kjer so ga ustavili med vožnjo s fordom, namenjenim proti sodišču v Agrigentu. Sodnik Livatino je zavrnil spremstvo, ker ni želel, da bi drugi izgubili življenje zanj. »Kot mali David proti Goljatu Cosa Nostre«, je dejal postulator zadeve za beatifikacijo, monsinjor Vincenzo Bertolone, sodnika, ki je bil navajen pisati v svoj dnevnik »Sub Tutela Dei«.

Umorjen iz sovraštva do vere

Po naročilu nadškofa Agrigenta, monsinjorja Alessandra Damiana, in po odobritvi kardinala Marcella Semerara, prefekta Dikasterija za zadeve svetnikov, je bil v soboto, 15. marca 2025, popoldne opravljen prenos posmrtnih ostankov blaženega Rosaria Angela Livatina s pokopališča Canicattì v cerkev Svete Klare. Gre za prvega sodnika, ki je bil povzdignjen v čast oltarjev 9. maja 2021. Pri 38 letih so ga in odium fidei ubili morilci Stidde 21. septembra 1990.

Cerkev Svete Klare

Cerkev Svete Klare je bila izbrana namesto matične cerkve, kjer je bil krščen, ki se nahaja v zgodovinskem središču, in cerkve Svetega Dominika, kjer se je udeleževal evharističnega slavja in kjer se je pripravljal za birmo zato, ker je sodobna cerkev, ki se nahaja na obrobju, nedaleč od hiše, kjer je živel Rosario Livatino – pojasnjuje don Pontillo – in ima vse tiste značilnosti, da lahko sprejme na varen način skupine romarjev in ker je prostorna, saj sprejme lahko več kot tisoč vernikov.

Posmrtni ostanki blaženega Livatina bodo počivali v kapeli, kjer je preprosta marmorna grobnica. Mavzolej spominja na relikviarij, ki je obiskal različna mesta v Italiji, z dvema reliefoma, ki predstavljata evangelij in kazenski zakonik. To dvoje je konstruktivno usmerjalo pot vere in oblikovanja blaženega Rosarija Angela Livatina, dodaja don Pontillo.