Srednjeafriška republika. Na severu države na podeželju gradijo babiško šolo

Italijanska nevladna organizacija Zdravniki z Afriko Cuamm, ki pomaga ljudem v najrevnejših predelih sveta, s podporo ministrstva za zdravje in lokalnih oblasti v kraju Bossangoa na severu Srednjeafriške republike gradi center za strokovno usposabljanje, ki bo nosečnicam zagotovil zdravniško pomoč in kakovostne storitve.

Poleg že obstoječe bolnišnice želi organizacija, ki jo vodi duhovnik Dante Carrara, do oktobra letos odpreti prvo šolo za babice na tem območju države.

Projekt Cuamm

Na isti lokaciji že približno leto in pol delujeta dva zdravnika prostovoljca iz omenjene nevladne organizacije, mož in žena: ginekolog Enzo Pisani in pediatrinja Ottavia Minervini. Pomaga jima mlad afriški zdravnik, ki opravlja tudi delo zdravstvenega tehnika in zdravstvenega direktorja. Na zemljišču, ki ga je dodelila vlada Srednejafriške republike in je en kilometer oddaljeno od bolnišnice, so prostovoljci začeli graditi dva metra visok in 650 metrov dolg zid. Zatem je načrtovan vodnjak s cisterno za zbiranje in razdeljevanje vode, nato pa bo postopoma sledila še gradnja ostalih zgradb: osem učilnic, prostori za nastanitev profesorjev, knjižnica in študijske sobe, spalnice za fante in dekleta, jedilnica, pralnica in skladišče, uprava, fotovoltaični sistem, generator in kanalizacijski sistem.

Navdih papeža Frančiška

Delo v bolnišnici se medtem nadaljuje brez prestanka, prav tako osveščanje vasi in skupnosti. Edino reševalno vozilo in 150-kubični motorji, ki jih je podarila organizacija Cuamm, vozijo matere na porod v zdravstvene centre, če so zapleteni pa v bolnišnico. Kot je povedal duhovnik Carrara, se je število carskih rezov povečalo, število mater, ki umrejo na porodu, pa se znatno zmanjšuje. Vse storitve so brezplačne. Po njegovih besedah se je vse začelo leta 2015, ko je papež Frančišek obiskal Srednjeafriško republiko in odprl sveta vrata katedrale v Banguiju. »Tristo metrov stran je bila bolnišnica, ki jo je sveti oče želel obiskati. Ko je prišel tja, je videl veliko število podhranjenih otrok in po vrnitvi v Vatikan je takoj poskrbel, da so zgradili pediatrični oddelek. Odprli so ga leta 2017, kmalu zatem pa so se nanje obrnile lokalne oblasti in ministrstvo za zdravje s prošnjo, da bi odprli zdravstveni center tudi na podeželju. Odločili so se za kraj Bossangoa, kjer je bolnica s sto posteljami, ki oskrbuje približno milijon in pol prebivalcev. Z ministrstvom so se dogovorili, da zgradijo babiško šolo in uredijo bolnišnico, ki je bila v slabem stanju.

Podpora vlade

Predsednik Srednjeafriške republike Faustin-Archange Touderà je v svojem govoru ob koncu leta delo organizacije Cuamm v Bossangoi navedel kot zgled, ki ga je potrebno posnemati. Kot je dejal Carrara, se je morda tudi zato vlada odločila, da jim pomaga pri gradnji šole: da bi pokazala, da v to verjame in želi prispevati svoj delež. Cilj ministra za zdravje je, da bi šola začela delovati oktobra letos. Vendar pa je potrebno dokončati vsaj glavna dela, najti profesorje, pripraviti učni načrt za babištvo, objaviti razpis in izbrati študente. »Skratka, teči moramo, potrebujemo pomoč vseh. Potrebujemo velikodušna srca, ki verjamejo skupaj z nami,« je še poudaril Carrara.

Znamenje upanja

V video posnetku je spregovoril tudi ginekolog Enzo Pisani. Najprej je dejal, da na podeželju na severu ene najrevnejših držav na svetu, kjer so pogoste podobe vojne in uničenja, bolnišnica v Bossangoi in gradnja babiške šole predstavljata znamenje upanja. Gre za skrit, tih, trdoživ in vztrajen košček Afrike, ki želi rasti in na svoj način hoditi proti toku. Po Pisanijevih besedah je najhujša stvar, ki jo je v 40 letih videl v Afriki, dejstvo, da žene umirajo na porodu. »Lahko sprejmem smrt zaradi malarije, ne pa smrti zaradi poroda. Smrt zaradi poroda se lahko odpravi ne da bi imeli na voljo sofisticirane stvari. Želimo nuditi pomoč vsem porodnicam, pri katerih pride do zapletov,« je izpostavil Pisani ter dodal: »Izziv je res velik, vendar želimo graditi svoj košček prihodnosti: kamen za kamnom, knjigo za knjigo, diplomo za diplomo in tako pomagati vsem mamicam, ki potrebujejo pomoč.«