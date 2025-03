Škofje EU pozivajo k evropski enotnosti in solidarnosti z Ukrajino

Predsedstvo Komisije škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE) je v torek, 4. marca 2025, podalo izjavo, v kateri izraža odločno podporo Ukrajini in njenemu ljudstvu, glede na sedanji kontekst vse večji kompleksnosti in geopolitični negotovosti. Škofje EU poudarjajo, da bo ukrajinski boj za mir odločilen tudi za usodo Evrope in sveta.

Vatican News

»V času, ko sta za geopolitično okolje še vedno značilni nestabilnost in negotovost, želi predsedstvo COMECE ponovno potrditi stalno bližino in iskreno solidarnost s strani škofov EU z ukrajinskim narodom, ki že več kot tri leta trpi zaradi neupravičene invazije Rusije v polnem obsegu,« začnejo izjavo evropski škofje. Zagotavljajo molitev za vse, ki so izgubili življenje, za ranjene, za tiste, ki so morali v strahu zbežati s svojih domov, ter tiste, ki še vedno branijo svojo domovino.

Zahvaljujejo se EU, ki je v zadnjih letih Ukrajini in njenemu prebivalstvu zagotovila »humanitarno, politično, gospodarsko, finančno in vojaško podporo brez primere«, ter izpostavljajo »neutrudna prizadevanja organizacij civilne družbe, vključno s številnimi versko navdahnjenimi organizacijami, in evropskih državljanov pri izkazovanju konkretnih gest solidarnosti z ljudmi, ki trpijo zaradi posledic vojne«.

»Boj Ukrajine za mir in obrambo ozemeljske celovitosti ni le boj za lastno prihodnost. Njegov izid bo odločilen tudi za usodo celotne evropske celine ter svobodnega in demokratičnega sveta. Vojna je zdaj vstopila v novo poglavje.« Škofje EU zato »ob vse večji geopolitični zapletenosti in nepredvidljivosti ukrepov nekaterih članic mednarodne skupnosti« pozivajo Evropsko unijo in njene države članice, naj »ostanejo enotne v svoji zavezanosti podpori Ukrajini in njenemu ljudstvu«.

»Ruska invazija na Ukrajino je očitna kršitev mednarodnega prava. Uporaba sile za spreminjanje državnih meja in grozljiva dejanja, storjena proti civilnemu prebivalstvu, so neupravičena in zahtevajo tudi posledično iskanje pravice in odgovornosti. Celovit, pravičen in trajen mir v Ukrajini je mogoče doseči le s pogajanji. Vsako verodostojno in iskreno prizadevanje za dialog mora biti podprto z močno in stalno čezatlantsko in svetovno solidarnostjo, vanj pa mora biti vključena žrtev vojne agresije: Ukrajina. Odločno zavračamo vsak poskus izkrivljanja resničnosti te agresije.«

Kot poudarjajo škofje EU, da bi bil prihodnji mirovni sporazum trajnosten in pravičen, »mora v celoti spoštovati mednarodno pravo in biti podprt z učinkovitimi varnostnimi jamstvi, da bi se preprečilo ponovni izbruh konflikta«. Mirovni sporazum mora »vzpostaviti potrebne pogoje, ki bodo zagotovili, da se bodo ukrajinske družine lahko ponovno združile in živele dostojanstveno, varno in svobodno življenje v svoji suvereni in neodvisni domovini«. Da bi se »obnovilo ukrajinsko socialno strukturo, krepilo socialno kohezijo in začelo dolgoročen proces sprave«, je enako pomembno, da se »ohranijo in zaščitijo pravice vseh skupnosti, vključno z rusko govorečo manjšino«.

COMECE prav tako izpostavlja, da mora mednarodna skupnost še naprej pomagati Ukrajini pri obnovi uničene infrastrukture, pri tem pa mora sodelovati tudi Rusija, ki je agresorka. V zvezi z ukrajinsko prošnjo za vstop v Evropsko unijo in notranjimi reformami, ki jih je Ukrajina izvedla v ta namen«, škofje pozivajo EU, naj skupaj z drugimi državami kandidatkami »pravočasno in pošteno nadaljuje širitveni proces.«

Na koncu izjave je izraženo upanje, da bo Evropska unija »ostala zvesta svojemu poslanstvu, da je obljuba miru in sidro stabilnosti v svoji soseščini in svetu«, zlasti v času, ko se na novo oblikuje nova globalna varnostna struktura.