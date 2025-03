Relikvija bl. Acutisa v mladoletniškem zaporu Nisida

Mladi, ki prestajajo zaporno kazen v mladoletniškem zaporu Nisida v Neaplju, so imeli priložnost doživeti prav poseben dan, namenjen premišljevanju in molitvi. V zapor je namreč prišla relikvija blaženega Karla Acutisa, ki bo 27. aprila razglašen za svetnika.

Vatican News

Dogodek je potekal v okviru Festivala življenja v Caserti in je bil posvečen temi Živeti pomeni delovati. Zaporniški kaplan Fabio De Luca je za vatikanske medije poudaril, da je za te mlade bilo pomembno spoznati mladega fanta, ki je izbral življenje in ne smrt. To je osrednje sporočilo bl. Karla Acutisa, namenjeno mladim, ki prestajajo zaporno kazen.

»Acutis se je odločil za polno življenje, v katerem je okusil vse, kar je živel, srečno življenje, čeprav je bilo kratko. To je njegovo pričevanje. Prepogosto ocenjujemo življenje po merilu količine: gledamo le na tiste, ki živijo dolgo ali imajo veliko, vendar je pomembna kakovost življenja, in v tem je Karel Acutis vzor vsem ljudem, ne le mladim. Mladi so sami sebe s težavo postavili pod vprašaj, kar se pogosto zgodi, ko se srečajo z drugimi mladimi, ki imajo drugačen življenjski slog od njihovega.« De Luca izpostavi maše s skavti, z mladimi iz župnije ali s tistimi iz Prenove v Duhu, vendar so te »priložnosti pomembne prav zato, ker v njih sprožijo vprašanja«.

Smo v jubilejnem letu, posvečenem upanju, ki ne sme nikoli usahniti, še posebej v okoljih, kot so zapori, in še bolj med najmlajšimi zaporniki: »Njihovo upanje za to leto je seveda, da bi prišli ven iz zapora,« pove De Luca. »Moje upanje zanje je, da bi našli svobodo, vendar tisto pravo, notranjo svobodo, da se bodo lahko samostojno odločali, ne da bi trpeli odločitve drugih, ki jim morda že od malih nog v roke potisnejo drogo namesto pištole.«

Kaplan De Luca pripoveduje tudi o tem, kako se je v zadnjih desetih letih spremenil kontekst mladoletniških zaporov: »Mladostniki, ki so tujci, so najbolj uničeni, za njimi so zelo boleče zgodbe in situacije, zato z veliko težavo sprejmejo vzgojni program zavoda. A težko je tudi z Italijani, saj so vse bolj nepopustljivi pred vzorci, ki so drugačni od tistih, ki so jih prejeli od družine in družbe, v katerima so odraščali. Na srečo pa so tudi mladi, ki se zavedajo, da mlado življenje v zavodu nima smisla, in se odločijo za spremembo.«