Odprtje novih prostorov za urgenco bolnišnice Isola Tiberina

Rimska bolnišnica Isola Tiberina - Gemelli Isola je dobila novo urgenco. Otvoritvena slovesnost novih prostorov, opremljenih z najnovejšo medicinsko opremo, je potekala 19. marca. Posebna pozornost bo namenjena nujni medicinski pomoči, povezani z jubilejnim letom 2025.

Površina novega urgentnega oddelka sedaj znaša 700 kvadratnih metrov namesto prejšnjih 450 kvadratnih metrov. Ima različne urgentne ambulante, med drugim tudi za porodništvo in ginekologijo. Prenovljeni so bili tudi prostori za radiološko diagnostiko, izboljšan pa je bil tudi zunanji cestni sistem, ki zagotavlja hitrejši in varnejši dostop za reševalna vozila.

V notranjosti pa je bila odprta tudi »Zibelka za življenje«, objekt, ki je dostopen od zunaj in kjer lahko matere v stiski anonimno pustijo svoje novorojenčke v popolni varnosti za otroka. Poseben prostor bo namenjen tudi urgentnim primerom, ki so povezani z letošnjim jubilejem.

Urgenca Isola Tiberina - Gemelli Isola lento sprejme več kot 31 tisoč primerov, vsak dan pa več kot 15 prevozov z reševalnimi vozili. »Gre za rezultat odličnega timskega dela ter prizadevanja na področju inovacij in sprejemanja pacientov«, zatrjuje direktor bolnišnice Daniele Piacentini.

S tokratno razširitvijo urgentnih prostorov lahko danes zagotavljajo še bolj učinkovito in tehnološko naprednejšo službo nujne medicinske pomoči, da bi vsem pacientom, ki se nanjo obrnejo, nudili pravočasno in kakovostno oskrbo. Poleg tega je tudi »zdravnikom, medicinskim sestram, babicam, tehnikom in podpornemu osebju zagotovljeno delo v varnem in funkcionalnem okolju«, s čimer je »zagotovljen najboljši odziv na zdravstvene potrebe«.