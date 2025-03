Nigerija. Ubit semeniščnik, ugrabljen v začetku marca.

21-letni Andrew Peter (levo) in duhovnik Philip Ekweli (desno)

Nigerijska škofija Auchi je sporočila tragično novico, da je 21-letni semeniščnik Andrew Peter, ki je bil 3. marca nasilno ugrabljen v zvezni državi na jugu afriške države, ubit. Duhovnika Philipa Ekwelija, ki je bil ugrabljen skupaj z mladim Petrom, pa so ugrabitelji izpustili 13. marca.

Vatican News

Škofija se zahvaljuje za molitve in moralno podporo ter poziva oblasti in varnostne sile, naj zaščitijo lokalne skupnosti pred nenehnimi ugrabitvami v nigerijski zvezni državi Edo, »ki je postala varno zatočišče za ugrabitelje, ki lahko nekaznovano delujejo, medtem ko se prebivalci počutijo nemočne in zapuščene«.

Ljudje so v nevarnosti »na ulicah, kmetijah in celo na svojih domovih«, piše v izjavi škofije, ki poziva k nadaljnjemu ukrepanju za rešitev ugrabljenih oseb, da reševanje ne bi bilo prepuščeno le družinskim članom, prijateljem in znancem ugrabljenih.

Škofija tudi opozarja, da je bilo v zadnjih desetih letih v škofiji šest duhovnikov ugrabljenih, mučenih in izpuščenih, trije pa so bili napadeni, vendar jim je uspelo pobegniti. Duhovnik Christopher Odia je bil brutalno umorjen, sedaj pa je bil ubit tudi semeniščnik Andrew Peter.

Papeška fundacija Pomoč Cerkvi, ki trpi, poudarja, da v številnih regijah v Nigeriji vlada velika negotovost. Pogoste so ugrabitve, zlasti s strani kriminalnih skupin, ki iščejo zaslužek v že sicer nestabilnih razmerah, kjer delujejo ekstremistične skupine, kot sta Boko Haram in Iswap.