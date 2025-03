Kard. Pizzaballa o križu kot upanju; kustos Svete dežele vabi k velikodušnosti

Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pierbattista Pizzaballa je ob začetku postnega časa vernikom napisal posebno pismo, v katerem je spregovoril o križu kot upanju. Kustos Svete dežele p. Patton pa v video sporočilu kristjane po vsem svetu vabi k velikodušnosti na veliki petek, ko bo tudi letos potekala nabirka za Sveto deželo.

Vatican News

Srce velike noči je križ: na njem temelji upanje Cerkve in sveta. Upanje, ki ne osramoti, čeprav se zdi, da so si človeško zgodovino podvrgle vojne, nasilje, sebičnost in nerazumevanja. Jeruzalemski latinski patriarh je to ponovno odločno ponovil v svojem postnem pismu, ki ni namenjeno le vernikom njegove škofije, ampak je potrebno za vsakega vernika, da bi v teh temnih in negotovih časih razumel, da »nasilne besede jeze in sovraštva, prepotentno govorjenje o konfliktih in obtoževanju ne morejo preprečiti, da bi Bog v Kristusu izrekel besedo sprave: Ave Crux, spes unica! (Pozdravljen, križ, edino upanje!)«

Nova možnost

Postni čas predstavlja vedno novo možnost za prenovljen dar, ki prek puščave, ki jo živimo ob Jezusu, vodi k milosti in odpuščanju. »Potrebujemo to novo besedo, besedo Križa, ki se morda močnim in modrim tega sveta in teh dni zdi norost, vendar je prav s tem, da ruši posvetna merila, edina beseda, ki je sposobna ponovno odpreti poti upanja in miru,« zapiše Pizzaballa. Zaustavi se tudi ob pomenu poti križa, »na kateri se z naporom, a z veseljem učimo nove logike daru ter odpuščanja; ki potrebuje moške in ženske, mlade in stare, družine in otroke, ki so pripravljeni hoditi po njej in obnavljati svojo miselnost in drže. Samo tako bomo lahko upali v prihodnost miru«.

Mir in sprava

Mir pa gre prek sprave, ki postane zakrament, saj nas je Bog spravil s seboj po Kristusu. Vendar pa kardinal opozarja, da mora »beseda sprave, da bi bila učinkovita, postati služenje: to je služenje, zavzetost posameznikov in skupnosti. Ta dar ni nekaj čudežnega, ampak zahteva, da ga sprejmemo, o njem pričujemo, ga živimo in podelimo«. Zato kardinal Pizzaballa povabi, da bi se vsi, pastirji in laiki, redovniki in redovnice, čutili »soudeleženi in soodgovorni pri prinašanju besede in sprave v svet: "Kristusa torej zastopamo, kakor da Bog spodbuja po nas" (2 Kor 5,20)«.

V znamenju Vstalega

Kristjani, spravljeni z Bogom, morajo v globini svojega srca čutiti spodbudo, da bi se spravili med seboj in nato s celotnim človeštvom. Gre za cilja, ki ju je mogoče doseči z molitvijo in postom, kajti »mir, velikonočni dar Vstalega njegovim učenem in svetu, izhaja iz njegovih poveličanih ran, iz Njegovega življenja, darovanega iz ljubezni do konca. Zato se ne bojmo z darovanjem samih sebe "plačati" za ponovno vstajenje skupnosti, odnosa ter spravljenih in bratskih odnosov sredi toliko smrti in mržnje,« je še povabil kardinal Pizzaballa.

Kustos svete dežele: »Sovraštvo je prineslo smrt in uničenje«

Kustos Svete dežele p. Francesco Patton pa je v svojem video sporočilu za tradicionalno zbirko za Sveto deželo, ki bo tudi tokrat potekala na veliki petek, izrecno omenil to bolečino in poudaril, da »vojna na številnih frontah ni prinesla samo smrti in uničenja, ampak je zasejala še več sovraštva med sosednjimi ljudstvi in brati. Veliko družin je ostalo brez dela in so s težavo pošiljale otroke v šolo ter plačevale zdravstveno oskrbo za svoje bližnje. Veliko mladih parov je moralo preložiti sanje o tem, da bi si ustvarili družino in bi imeli otroke«.

Poziv k velikodušnosti

Kriza ni prizanesla niti kustodiji, tako da je s težavo izplačala plače učiteljem in lokalnim sodelavcem, ki pomagajo v svetiščih ter pri različnih socialnih dejavnostih; prav tako se tudi sama prav zaradi konflikta spopada z višjimi življenjskimi stroški. Kljub temu pa so po besedah kustosa p. Pattona »zahvaljujoč Božji previdnosti, ki se je pokazala v solidarnosti kristjanov po vsem svetu, lahko izpolnili številne ekonomske obveznosti: tako karitativne kot tudi institucionalne«. Ob koncu video sporočila kustos vse ljudi dobre volje nagovori z naslednjimi besedami: »Ko bo na veliki petek v vaših škofijah in župnijah potekala nabirka za svete kraje, se nas spomnite in bodite velikodušni. Spodbudite svoje župnike, naj ne pozabijo na nas, ki po naročilu vesoljne Cerkve skrbimo za svetišča Svete dežele in kristjane, ki živijo v bližini teh svetišč.«