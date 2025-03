Govor kardinala Baldassara Reina na zaključni seji škofijskega postopka za Alcida De Gasperija

V petek, 28. februarja 2025, je v Lateranski apostolski palači potekala zaključna seja škofijskega postopka o življenju, junaških krepostih, sluhu svetosti in znamenjih Božjega služabnika Alcida De Gasperija, pod vodstvom kardinala vikarja Baldassara Reine, ki je tudi imel nagovor.

Kardinal Baldassare Reina

Nagovor kardinala vikarija Baldassara Reina

Zgodovina Cerkve je posuta z ljudmi, ki so za seboj pustili svetlo sled. Med njimi izstopa lik Božjega služabnika Alcida De Gasperija. Je eden najbolj pomembnih osebnosti italijanske zgodovine dvajsetega stoletja, mož, ki je s svojo politično vizijo in svojo voditeljsko sposobnostjo znal voditi Italijo v enem njenih najtežjih obdobij. Njegova politična dediščina se ne izčrpa v povojni obnovi, ampak se razteza na utrjevanje demokratičnih institucij in na graditev združene Evrope. Zaradi svoje sposobnosti posredovanja, pragmatizma in močnega čuta za državo je še danes oporna točka za italijansko in evropsko politiko.

Alcide De Gasperi, ki je bil rojen 3. aprila 1881 v Pieve Tesino, v Trentinu, ki je bil še vedno pod avstro-ogrsko oblastjo, je rastel v dvojezičnem kulturnem okolju, ki je vplivalo na njegovo izobrazbo in na njegovo mednarodno odprtost.

Po diplomi iz moderne filologije na dunajski univerzi, se je mladi De Gasperi posvetil novinarski in politični dejavnosti. Sodeloval je z dnevnikom »Il Trentino« in si prizadeval za obrambo interesov italijanske skupnosti v avstro-ogrskem cesarstvu.

Leta 1911 je bil izvoljen za poslanca dunajskega parlamenta, kjer se je odlikoval s svojimi boji za upravno in kulturno avtonomijo Trentina. S koncem prve svetovne vojne in s priključitvijo njegove dežele k Italiji, je moral De Gasperi na novo opredeliti svojo politično vlogo znotraj novega narodnega konteksta. Z Italijansko ljudsko stranko se je bojeval za priznanje politične udeležbe katoličanov in za vizijo države, ki bi temeljila na pluralizmu in na družbeni pravičnosti.

S prihodom fašizma je bila ljudska stranka razpuščena in De Gasperija je režim preganjal. Leta 1927 so ga aretirali in obsodili na štiri leta zapora. Kasneje je bil pomiloščen, vendar je potem leta živel v razmerah ekonomske negotovosti, zatočišče pa je našel v Vatikanski apostolski knjižnici. V tem času je izpopolnil svoja politična in družbena razmišljanja in položil temelje za prenovo političnega katolištva po drugi svetovni vojni.

Po padcu fašizma je postal eden glavnih protagonistov pri ustanavljanju Krščanskih demokratov, stranke, ki je desetletja vodila Italijo. Leta 1945 je bil imenovan za predsednika sveta ministrov in je vodil državo v ključnih letih obnove in začetka demokratičnega procesa. V času njegove vlade se je Italija pridružila Marshallovemu planu. Vstopila je v nastajajoče evropske ustanove in utrdila demokratični sistem ter položila temelje za gospodarski razcvet naslednjih let.

De Gasperi je bil priznan kot človek velike vere in moralne integritete. Številni pričevalci in zgodovinarji so si enotni, ko ga opisujejo kot politika, da ga je gnala globoka duhovnost ter krščanska vizija življenja in javne službe. Granitna vera je bila zanj stalno vodilo, ki je navdihovalo vsako njegovo politično odločitev in delovanje. Ni se omejil na njeno zasebno izpovedovanje, ampak jo je prevajal v konkretno prizadevanje za izgradnjo pravične in solidarne družbe.

Ena od značilnosti njegovega značaja je bila sposobnost, da se je z vedrino in upanjem soočal s težavami. Njegova evropska vizija, ki je bila utemeljena na sodelovanju med narodi, je odsevala vključujoč in daljnoviden pristop, v popolnem nasprotju z nacionalističnimi delitvami, ki so zaznamovale celino v predhodnih desetletjih. Meja zanj ni bila ločitvena pregrada, ampak most med različnimi kulturami.

De Gasperi se je s politiko ukvarjal s čutom pravičnosti in poštenosti. Oblasti ni nikoli iskal iz osebnih interesov, ampak jo je razumel kot služenje narodu. Njegova pozornost do slabotnih in njegovo prizadevanje za skupno dobro dokazujejo, da krščanska ljubezen zanj ni bila abstraktno načelo, ampak konkretna krepost, ki jo je treba utelesiti v političnem življenju.

Politična dediščina Alcida De Gasprerija je še danes predmet razmišljanja zaradi njegovega pragmatičnega pristopa, njegove sposobnosti posredovanja in njegove strateške vizije.

V krizi politike in ustanov njegov zgled ponuja pomembne namige za sodobno razpravo. Eden najpomembnejših vidikov njegovega političnega delovanja je izgradnja združene Evrope. De Gasperi je med prvimi razumel, da je sodelovanje med evropskimi državami ključ za zagotovitev miru in stabilnosti. Njegov prispevek k evropskemu projektu je danes aktualnejši kot kdaj koli v zgodovinskem trenutku, ko se evropsko povezovanje sooča z zapletenimi izzivi in v katerem je stalno navzoča nevarnost delitve. Tudi njegova zamisel o politiki, ki bi temeljila na dialogu med različnimi družbenimi in političnimi silami, ostaja referenčni model. V času, ki ga zaznamujeta polarizacija in populizem, se De Gasperijeva metoda, ki temelji na konstruktivnem soočenju in iskanju skupnih rešitev, kaže kot nujen pristop za ponovno vzpostavitev zaupanja v ustanove.

Božjega služabnika se ne spominjamo samo kot velikega državnika, ampak predvsem kot moža globoke vere v Boga in moralne poštenosti. Njegovo življenje so zaznamovale težave in preizkušnje, vendar se je z vsako oviro vedno soočil v duhu služenja in krščanskega pogleda na skupno dobro. Nikoli ni izgubil zaupanja v Božjo previdnost in v svojo odločenost, da bo vztrajal v pravičnosti. Njegovega političnega prizadevanja niso vodile zasebne ambicije, ampak iskrena poklicanost služiti drugim, tako da so njegovo dejavnost opredelili kot »preroško, duhovniško in kraljevsko« v poslanstvu izgradnje boljše prihodnosti za družbo.

Lik Božjega služabnika je še naprej izredno aktualen. Njegov prispevek k izgradnji italijanske demokracije, njegova vloga pri evropskih povezavah in njegov vzor političnega vodenja dajejo spodbude za razmišljanje in za soočenje z izzivi sedanjosti.

V krizi političnega zastopništva nas njegov zgled vabi k ponovnemu odkritju vrednote javne službe, usposobljenosti in odgovornosti. Njegova misel in politično delovanje ne pripadata samo zgodovini, ampak predstavljata vir za prihodnost, oporno točko za vsakogar, ki bi se želel resno in predano zavzeti za skupno dobro. Tisti, ki so ga neposredno poznali, ga opisujejo kot ponižnega in zadržanega človeka, ki pa je bil z zgledom življenja sposoben posredovati globoko duhovnost.

Njegova hči Maria Romana je pripovedovala, da je oče vero živel skladno, brez bahavosti, ki pa jo je vsak dan hranil z molitvijo in premišljevanjem. Celo ugledne osebe, kot je sv. Janez XXIII. so priznale veličino krščanskega pričevanja Božjega služabnika De Gasperija. Papež je o njem dejansko govoril kot o človeku, ki ga navdihuje svetopisemski pogled na življenje in služenje drugim. Njegova duhovna in politična dediščina je še vedno živa v spominu mnogih ljudi. Njegov zgled integritete, služenja in prizadevanja za skupno dobro ostajajo oporna točka za sedanjo družbo, predvsem v času, v katerem se politika pogosto zdi brez vrednot in idealov.

Njemu posvečena ustanova nadaljuje to sporočilo ter spodbuja kulturne in družbene dejavnosti, ki jih navdihujejo načela, ki so vodila njegovo življenje.

Ob njegovi smrti je bilo človeško čustvovanje zelo močno. Na tisoče ljudi je spremljalo njegovo krsto iz Trenta v Rim in s spontanimi dejanji izražalo svoja čustva ter prepričanje o pravičnem in krepostnem človeku. Nekateri so celo prosili za njegovo priprošnjo, kar je razvidno iz klicev, ki so jih slišali na poti: »Alcide, prosi za nas!«

Ta skupni čut občudovanja se je prevedel v fama sanctitatis, oziroma v razširjeno prepričanje, da je De Gasperi zgledno živel krščanske kreposti. Njegova smrt, ki jo je spremljal obsežen vzgib ljudskega žalovanja, priča o tem, da so ga dojemali ne samo kot državnika, ampak kot pomembnega moralnega vodnika naroda.

Upamo, da bo Cerkev prepoznala junaške kreposti Alcida De Gasperija. V zgodovinskem trenutku, ko čutimo potrebo po verodostojnih in skladnih voditeljih, se lik Božjega služabnika De Gasperija javlja kot aktualen vzor, ki je sposoben ponuditi veljavne nauke za ljudi, ki so vključeni v politiko in družbo. Njegova duhovna in politična zapuščina ostaja svetilnik za prihodnje rodove ter dokazuje, da celovitost, predanost in čut dolžnosti lahko pustijo neizbrisno znamenje v zgodovini neke države. Hvala!