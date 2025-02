Zaključek škofijske faze zadeve za blaženega Božjega služabnika Acida De Gasperija

V petek, 28. februarja 2025, je v Lateranski apostolski palači potekal obred zaključka škofijske faze zadeve za blaženega Božjega služabnika Alcida De Gasperija, ki ga je vodil kardinal vikar Baldassare Reina.

V petek, 28. februarja 2025, ob 12. uri je bila v Lateranski apostolski palači sklepna seja škofijskega postopka preiskave življenja, junaških kreposti, sluha svetosti in znamenj Božjega služabnika Alcida De Gasperija, laika in družinskega očeta. Obred je vodil kardinal vikar Baldassare Reina.

Škofijska preiskava se je sprva začela na cerkvenem sodišču nadškofije Trento. Prefekt Dikasterija za zadeve svetnikov je po pridobitvi soglasja tridentinskega nadškofa in kardinala vikarja svetega očeta za rimsko škofijo posredoval reskript, s katerim je odobril prenos jurisdikcije sodišča na rimsko škofijo.

Sodišče, ki je vodilo škofijsko preiskavo v Rimu, so sestavljali monsinjor Giuseppe d’Alonzo, škofijski delegat; don Andrea de Matteis, zagovornik pravičnosti; in Marcello Terramani, notarski aktuar. Postulator zadeve za beatifikacijo in kanonizacijo je bil dr. Paolo Vilotta.

Vsi dokumenti postopka v dveh izvodih, zapečateni v zapečatenih škatlah, so bili dostavljeni Paolu Vilotti, ki je bil imenovan za poštarja z nalogo, da jih posreduje Dikasteriju za zadeve svetnikov.