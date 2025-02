Vojaški kaplan v Ukrajini: V temo vojne prinašamo Boga

Jubileja oboroženih sil, ki je potekal 8. in 9. februarja, se je udeležil tudi ukrajinski vojaški kaplan Andriy Zelinskyy, ki pripada patriarhalni kuriji grkokatoliške Cerkve. Za vatikanske medije je dejal, da je čut za človečnost danes napaden, prav tako pa resnica, pravičnost in lepota.

Andriy Zelinskyy je jezuit in odgovoren za vojaško kaplanijo pri patriarhalni kuriji grkokatoliške Cerkve. V Rimu se je udeležil srečanja za vojaške ordinarije in odgovorne za vojaške kaplanije, ki ga je od 6. do 8. februarja organiziral Svet evropskih škofovskih konferenc (CCEE), zatem pa se je udeležil jubileja, namenjenega vojaškim, policijskim in varnostnim silam.

»Da v temi današnjega sveta ne bi izgubili upanja, moramo ostati blizu drug drugemu ter ohraniti pogled, usmerjen na križ, ne da bi pozabili na vstajenje,« pove Zelinskyy. Pojasni, da je za službo vojaškega kaplana najpomembnejša »skrb za dušo«, kar pomeni »skrb za človečnost tistih, ki jim služijo«. Skrbeti za človečnost pomeni »služiti božjemu v človeku, saj smo vsi Božja podoba, smo Bog, navzoč v stvarstvu«. Pomeni »biti blizu človeku, da bi bil Bog navzoč med nami, sredi teme vojne«.

Lepota človeškega srca, ki želi služiti drugim

Zelinskyy pove, da je vloga človečnosti danes pomembna in da jo potrebujemo, saj »živimo v svetu, kjer je človečnost ranjena zaradi vojne, grozodejstev, kar se očitno živi v Ukrajini in tudi drugod: naš svet je ranila vojna«. Po njegovih besedah pojem »človečnost« pomeni, da je »Bog navzoč v Stvarstvu«. »V teološkem izročilu katoliške Cerkve, v krščanskem izročilu, ima ta božanskost univerzalne značilnosti: Bog je resnica, Boga je absolutna dobrota, Bog je pravičnost, Bog je tudi lepota,« pojasni Zelinskyy in doda: »Za nas, ki doživljamo sence vojne, je najpomembnejše, da ne pozabimo, da moramo sredi vsega tega motriti lepoto. In veliko je je: lepote človeškega srca, ki je pripravljeno služiti.«

To lepoto je mogoče videti, ko pomagajo ukrajinskim vojakom in civilistom. V človekovem srcu je veliko lepote, kar je po njegovih besedah tudi vir zmage, kajti ljubezen je zmožna zmagati. »Biti človek je dar, ki zahteva, da si prizadevamo biti čim bolj podobni božjemu, ki je prisotno v človeškem srcu, v človeškem duhu. Značilnosti, ki nam kažejo pot, so štiri: iskati resnico, izbirati dobroto, braniti pravičnost in zreti lepoto, tudi v mraku vojne.«

Izzivi vojaških kaplanov

Največji izziv, s katerim se soočajo vojaški kaplani v Ukrajini, je po Zelinskyyjevih besedah »videti, kako se uničuje človečnost, ki je utelešena v prijatelju, otroku, v človeški osebi«. To postane še težje, ko »svet 21. stoletja tega noče videti«. »Beži se pred odgovornostjo, saj se zdi, da je vojna daleč, četudi gre za eno najhujših vojn po drugi svetovni vojni,« meni Zelinskyy.

»Mi danes živimo ta kontekst in gledamo, kako lepote, čistosti, same človečnosti ne uničujejo samo tanki, ampak tudi nepripravljenost, da bi se borili, da bi se odzvali, da bi se čutili odgovorne, kar je prav tako rana za človečnost. Za vojaškega kaplana, ki je na fronti, so izzivi številni, a po moje je ta moralni izziv najgloblji: ko vidiš vse to in se zavedaš, da se je svet odločil, da ne bo videl, četudi govorimo o istih stvareh: o resnici, pravičnosti in lepoti. Človečnost je danes napadena. In za to rano moramo vsi poskrbeti.«

Biti drug ob drugem in hoditi skupaj

Ob koncu pogovora p. Zelinskyy spregovori še o jubileju in upanju. Kot pove, je romanje del človeške narave. »Na tem svetu smo vsi romarji, opravljamo svoje potovanje, pri tem pa je pomembno, da nismo sami, kajti človek danes ne more hoditi sam. »Ostati moramo blizu drug drugemu, da se ne bi izgubili v temi današnjega sveta,« poudari in doda, da je najpomembnejša lekcija na fronti to, da »človek ne more biti sam, potrebuje tovariša, potrebuje občutek, da je ljubljen s strani družine, otrok, svoje žene«.

»Za nas kristjane je najpomembnejše, da ne pozabimo, kaj je vir našega upanja. Zato moramo pogled dvigniti h Križanemu. Križani je najmočnejše sporočilo za ta čas. Vojaškim kaplanom in vsemu ukrajinskemu ljudstvu pomaga, da se ne izgubi sredi mračne bolečine te vojne in ne pozabi na vstajenje. Zato se ne smemo ustaviti, ampak moramo korak za korakom hoditi dalje, pri tem pa gledati proti vstajenjskemu jutri, vendar pa ne sami, ampak vedno skupaj, z molitvijo in pogledom uprtim v Križanega. Moramo biti drug ob drugem, moramo hoditi drug z drugim z odprtimi očmi, saj tudi sredi te popolne teme in bolečine moramo vedno ostati moški in ženske upanja. Biti človek pomeni iskati resnico, izbrati dobroto, boriti se za pravičnost in jo braniti ter prav tako motriti lepoto.«