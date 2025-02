Ukrajina. »Angeli veselja« otrokom vračajo nasmeh na obraz

Sestra Viktorija Andruščišina že skoraj tri leta skupaj s prostovoljci ob vikendih z minibusom obiskuje različne konce Ukrajine ter z interaktivnimi predstavami, igrami, pesmijo, plesom, darili in sladkarijami prinaša veselje otrokom. V dogajanje vključijo tudi njihove starše, saj so po besedah s. Viktorije iz kongregacije sester angelskih ti najbolj veseli, ko vidijo svoje otroke nasmejane.

Vatican News

Redovnica s prostovoljci skupine »Delavci za mir«, ki je del medverske mreže Krščanska reševalna služba, vodi projekt »Angeli veselja«. Z njim želijo sredi bolečine in strahu ukrajinskim otrokom in mladim, ki živijo na območjih v bližini fronte, prinesti žarek upanja in veselja. Skoraj vsak konec tedna se jih okoli deset z minibusom odpravi iz Žitomira na severu Ukrajine v vasi na vzhodu, severu in jugu države, kjer še vedno živijo družine z otroki.

Skrb za otroke

Pred začetkom ruske invazije je s. Viktorija delala kot vzgojiteljica v vrtcu v Vinici v osrednji Ukrajini. Z veseljem pove, kako je s pomočjo drugih prostovoljcev na tamkajšnji železniški postaji uspela kmalu urediti prostor za mame z otroki, ki so prihajale z vlaki iz najbolj prizadetih območij države. Po službi so organizirali dejavnosti za otroke in mlade v prostorih, kjer so bili nastanjeni kot begunci. Sčasoma je s. Viktorija sestavila interaktivno predstavo z naslovom »Dogodivščine angelov«. Samo v preteklem letu so »Angeli veselja« organizirali skoraj sto srečanj, v katera so vključili več kot 5000 otrok in mladih. Sestra Viktorija pravi, da je to zanjo »resnično velik čudež«, čeprav vedno znova tvegajo svoje življenje. »Vsako potovanje je za nas tako, kakor da bi bilo naše zadnje. Nikoli ne vemo, če se bomo vrnili in če bomo še naprej delali, vendar pa nas Bog vedno blagoslavlja,« še doda redovnica.

Sodelovanje staršev

Otroke mora na predstavi, ki traja skoraj tri ure, spremljati vsaj eden izmed staršev in sicer iz dveh razlogov: najprej zaradi varnosti, potem pa tudi zato, ker so veseli, ko vidijo svoje otroke nasmejane. Pogosto so namreč tovrstni dogodki na področjih fronte edina priložnost, da se otroci srečajo s svojimi sovrstniki. Pouk še vedno poteka prek spleta – sprva zaradi pandemije, potem pa zaradi vojne. Otroci nikoli niso sedeli v šolskih klopeh, nikoli niso bili v skupini. Prvič so se srečali na predstavi in tako starši kot učitelji so jokali od sreče.

Vendar pa s. Viktoriji in prostovoljcem ne uspe vedno izvabiti nasmeha na obraze otrok. Spominja se, da je med prebivalci ene izmed vasi na področju Hersona, ki so jo zasedli Rusi in je bila potem osvobojena, vladalo vzdušje strahu, saj so se nenehno slišale eksplozije. »Niti božične pesmi z bobni in harmoniko jih niso preglasile in tam je bilo najtežje videti, da se niti en otrok ni nasmehnil,« se spominja redovnica.

Pogumni prostovoljci

Družine, tudi tiste z mladoletnimi otroki, ki živijo v bližini fronte, ne želijo oditi, saj imajo tam »svoj dom, svoj vrt, nekaj, kar je njihovo«. Po eni strani živijo v strahu, po drugi strani pa če en ali dva tedna ne slišijo bombardiranj, upajo, da jih ne bo niti naslednji dan. Kot je še pojasnila s. Viktorija, »Angeli veselja« delajo to, kar morejo: otrokom želijo nuditi podporo in upanje, da je drugačna prihodnost mogoča. Prostovoljci so po njenih besedah »običajni ljudje, ki imajo družine, otroke, službo; pogosto si vzamejo nekaj dni neplačanega dopusta in tvegajo svoje življenje, ko gredo na pot, da bi prinesli bližino tem otrokom, ki živijo v bistveno težjih razmerah kot njihovi otroci«.

Mnogi otroci in njihovi starši, ki jih obiščejo Angeli veselja, so doživeli travme zaradi izgube ljubljene osebe. Gre za zelo težko izkušnjo, ki jo doživljajo skoraj vse matere, ki jih srečujejo, in ki včasih psihično ne morejo pomagati svojim otrokom. Tudi s tega vidika so srečanja, ki jih za otroke organizira s. Viktorija s prostovoljci, velika čustvena podpora za celotno družino.