Turčija, škof Palinuro: Kristjani za odpravo predsodkov

Krščanske skupnosti v Turčiji vlagajo v dialog sredi vsakdanjega življenja ter si tako prizadevajo graditi mostove miru, je za vatikanske medije povedal msgr. Massimiliano Palinuro, apostolski vikar v Istanbulu in apostolski administrator Konstantinopla.

Letos mineva 1700 let od prvega nicejskega koncila, ki ga je sklical rimski cesar Konstantin I. v mestecu Niceja, današnjem Izniku v Turčiji. Papež Frančišek, ki se v rimski bolnišnici zdravi za pljučnico, je že lani napovedal, da bi ob tej priložnosti, ki sovpada z jubilejem, želel obiskati Iznik.

Škof Massimiliano Palinuro pove, da tamkajšnja skupnost »upa, da bo lahko sprejela papeža«, in tudi »vernike, ki obiskujejo te kraje, ki so izvor naše vere«. Zato molijo, da bi se svetemu očetu povrnilo zdravje in bi maja lahko prišel v Turčijo na praznovanje obletnice nicejskega koncila. Škof je dodal, da si tudi turške oblasti prizadevajo pripraviti arheološko najdišče prvega nicejskega koncila, da bi bilo dostopno za romarje in obiskovalce.

Zavzemanje za mir in bratstvo

V tem času velikih napetosti na mednarodni ravni, ko se na Bližnjem vzhodu odpirajo številne krize, od konflikta v Gazi, sprememb političnega scenarija v Siriji, nemirnih razmer v Iraku do problema beguncev, od katerih jih je veliko prav v Turčiji, škof Palinuro izpostavi, kako si tamkajšnja »celotna krščanska skupnost prizadeva rušiti zidove predsodkov«. Kajti »zgodovina je oblikovala veliko predsodkov in pogosto ustvarila konflikt med Vzhodom in Zahodom. Zato si prizadevamo graditi mostove miru z dialogom v vsakdanjem življenju«.

Škof spomni, da ima Turčija kot država trenutno aktivno vlogo pri vzpostavljanju miru na Bližnjem vzhodu ter posredovanju med Rusijo in Ukrajino. Doda, da ta prizadevanja podpirajo predvsem »z molitvijo ter z vsakodnevnim in bratskim oblikovanjem prijateljstva«, pri tem pa »si prizadevajo porušili zidove predsodkov, ki jih je žal zgradila zgodovina«.

Ekumenski dialog

Apostolski vikar izpostavi tudi prizadevanje za vzpostavitev pozitivnih odnosov z drugimi krščanskimi skupnostmi. »V Istanbulu in na splošno v Turčiji je ekumenska pot daleč pred drugimi območji sveta,« pove Palinuro. Zato »ta kraj lahko postane in dejansko že je laboratorij za pot sprave in popolne edinosti med različnimi krščanskimi veroizpovedmi. Zlasti odnosi s pravoslavno skupnostjo, ki jo vodi patriarh Bartolomej, so zares bratski in iskreni.«