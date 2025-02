Msgr. Martinelli o Cerkvi v Emiratih, Omanu in Jemnu: Edinost v različnosti

V Abu Dabiju so 4. februarja 2025 šestič podelili Zayedovo nagrado za človeško bratstvo. Slovesnosti se je udeležil tudi msgr. Paolo Martinelli, apostolski vikar za Južno Arabijo (Združeni arabski emirati, Oman in Jemen), ki je za vatikanske medije spregovoril o močni veri tamkajšnjih lokalnih skupnosti. Ob obletnici Dokumenta, ki sta ga podpisala papež in veliki imam Al-Alzharja, je poudaril, da njegova vsebina ni utopija, ampak nekaj konkretnega za življenje na skupni poti.

Vatican News

Po besedah msgr. Martinellija je cerkvena skupnost v Združenih arabskih emiratih, Omanu in Jemnu, zelo živa in multietnična: tamkajšnji prebivalci namreč prihajajo iz več kot sto držav in »globoko živijo izkušnjo edinosti v različnosti«.

Težki in raznoliki konteksti

Apostolski vikar za Južno Arabijo je v pogovoru za vatikanske medije poudaril, da so konteksti, v katerih sam deluje, zelo raznoliki. V Jemnu je situacija izredno težka zaradi desetletne državljanske vojne. Ostalo je malo kristjanov, vendar pa »cerkveno skupnost podpirajo sestre matere Tereze iz Kalkute, ki opravljajo veliko delo ljubezni«. Poleg tega je tu še povsem »migrantska« skupnost v Omanu in večja skupnost v Združenih arabskih emiratih. Kljub temu, da obstaja veliko različnih jezikov, kultur, duhovnih tradicij in obredov, so krščanska bogoslužja zelo obiskana, tako da je težko sprejeti vse vernike v devetih župnijah, ki so razporejene po celotnem ozemlju. Msgr. Martinelli prav tako izpostavi intenzivno udeležbo pri verouku ter sodelovanje staršev, »ki zelo želijo posredovati vero svojim otrokom«. Pogosto lahko govorimo o »migrantskih« skupnostih, v katerih ljudje najdejo podporo na svoji vsakodnevni poti, in ki sprejemajo tiste, ki so v svoji domovini pustili vse. Te skupnosti zaznamujeta preprostost, pa tudi vztrajnost ter želja, da bi bili verodostojne priče evangelija v tej družbi.

Dokument o človeškem bratstvu ni utopija

V nadaljevanju pogovora se je apostolski vikar zaustavil ob slovesnosti, ki je potekala ob šesti obletnici podpisa Dokumenta o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje. Izjava, ki sta jo 4. februarja 2019 podpisala papež Frančišek in veliki imam Al-Azharja Ahmad Al-Tayyeb, je po Martinellijevih besedah »vedno bolj aktualna«, o čemer priča tudi Hiša abrahamske družine, medverskem kompleksu, ki vključuje mošejo, sinagogo in katoliško cerkev, ki jo je papežu podaril predsednik Združenih arabskih emiratov. V njem potekajo tudi ekumenska srečanja, ki »pomagajo hoditi skupaj, spoznavati, spoštovati in ceniti različna verska izročila«. Aktivno živeti Dokument o človeškem bratstvu torej ni »utopija«, ampak nekaj zelo konkretnega in resničnega: skupno soočanje s težavami in doživljanje lepote skupne poti.

Letošnji prejemniki Zayedove nagrade

Zayedovo nagrado podeljujejo od leta 2019 posameznikom ali skupinam, ki si prizadevajo za premostitev neenakosti in ustvarjanje resničnih vezi med ljudmi. Letošnji prejemniki nagrade so: nevladna organizacija Svetovna centralna kuhinja (World Central Kitchen) za zagotavljanje hrane skupnostim, ki so jih prizadele humanitarne krize. Od ustanovitve leta 2010 je organizacija zagotovila več kot 300 milijonov obrokov v 30 državah, med njimi 100 milijonov obrokov Palestincem v Gazi od začetka vojne med Izraelom in Hamasom oktobra 2023. Nagrado sta poleg tega prejela tudi predsednica vlade Barbadosa Mia Mottley za svoje odločno ukrepanje na področju podnebnih sprememb ter 15-letni etiopsko-ameriški izumitelj Heman Bekele.