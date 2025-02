Lacij in Galicija podpisala dogovor o romarskih poteh

Italijanska pokrajina Lacij in španska pokrajina Galicija sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju romanj. Dogovor, ki je bil podpisan 6. februarja 2025 na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu, ima naslov »Poti duhovnosti. Francigena in Santiago de Compostela.«

Vatican News

Prefekt Dikasterija za evangelizacijo Rino Fisichella je za vatikanske medije dejal, da je dogovor pomembno znamenje sodelovanja med obema pokrajinama, kjer se nahajajo mnoge romarske točke.

»Lacij ima v Rimu grob svetih Petra in Pavla, Galicija pa grob apostola Jakoba. Mislim pa – je dejal Fisichella –, da to daleč presega preprosto sodelovanje, saj dogovor še povečuje vrednost in pomen romanj. Romanje po poteh pomeni dati glas tisti razsežnosti duhovnosti, ki predstavlja iskanje, ki ga današnji človek globoko čuti. Pot, ki je simbol življenja, nam pomaga odkriti, kdo smo, pa tudi to, da potrebujemo Boga.«

Nadškof Fisichella je še izpostavil, da je pomembno romanje opraviti peš. Zahteva namreč napor, prav tako pa nam omogoča, da srečamo ljudi in druge romarje, ki hodijo z nami. Romati peš pomaga »vzpostaviti medosebne odnose«, zlasti pa »kontemplirati lepoto narave«. Kdor se na romanje poda peš, se zaveda, da gre naproti neki dogodivščini, in sicer »odkrivanju lepote odnosov, sveta, narave, stvarstva in zlasti lepote neke edinstvene izkušnje«.