»Kristus, upanje vsakega človeka«. Nova knjiga kardinala Bagnasca

Nekdanji predsednik Italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco je izdal knjigo z naslovom »Kristus, upanje vsakega človeka«. S pomočjo kratkih dnevnih razmišljanj ob svetem letu vabi, da bi »vstopili vase« ter priporoča pot zaupanja »sredi obveznosti in raztresenosti vsakdanjega življenja«. Po njegovih besedah je to danes potrebno bolj kot kdajkoli prej.

Vatican News

»Kako je mogoče, da se ne bi zaprli samo v sedanjost in ostali ukleščeni v njej?« To je eno od vprašanj, na katero kardinal Bagnasco odgovarja v novi knjigi, ki bo širši javnosti predstavljena 3. marca 2025. Na predstavitvi bo sodeloval tudi genovski nadškof metropolit msgr. Marco Tasca. Gre za knjigo, ki nas ob jubileju ter ob pogledu na leta kardinalovega služenja vabi, naj gledamo onkraj, proti »obzorju smisla«, ki lahko postane temeljni kamen za »izgradnjo prihodnosti«.

Potrebno je dvigniti svoj pogled

Kardinal bralca popelje na vsakodnevno »potovanje duše in uma vere«, pri tem pa se zaveda, da »sodobni človek kljub obveznostim in raztresenostim čuti potrebo, da dvigne svoj pogled«. To povabilo je v skladu z besedami papeža Frančiška in je za vse spodbuda, da bi sredi različnih obveznosti našli trenutke za branje evangelija: »da bi ponovno vstopili vase in se srečali z Gospodom« v svetu, ki »tako zelo potrebuje upanje«.

Nujno je oznanjevati upanje

Zapisi kardinala Bagnasca na diskreten način kažejo, kako se lahko približamo Bogu ter spodbujajo »k iskanju jubilejnega upanja«. Pomenljiv primer je nakazan v premišljevanju, ki je predlagano za veliko noč: »Gospod je prestopil reko smrti in se vrnil na svetlo obalo življenja«. Besede so vzete iz homilije, ki jo je imel aprila 1999, ko je vodil nadškofijo Pesaro. Po kardinalovih besedah je potrebno nujno oznanjati upanje, ki ne bo nikoli minilo: to je Jezus Kristus. In danes, v tem kompleksnem in hkrati jubilejnem času, je to upanje »potrebno bolj kot kdaj koli prej«.