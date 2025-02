20 let Teološke fakultete Triveneto. Razlagati resnico o človeku našega časa.

Ob dvajseti obletnici ustanovitve Teološke fakultete Triveneto je v torek, 18. februarja, v Padovi potekala slovesnost Dies academicus. Zbrane je nagovoril beneški patriarh Moraglia ter fakulteto opredelil kot »laboratorij filozofske in teološke kulture«, ki se ne prilagaja ponudbam današnje kulture, ampak k njim pristopa na kritičen način, ter zna razlagati resnico o človeku našega časa.

Dekan fakultete Maurizio Girolami je na začetku slovesnosti prebral papeževo sporočilo, v katerem sveti oče akademsko skupnost spodbuja, naj pogumno sprejme nove izzive, da bi lahko sodobnemu človeku prinašali resnico evangelija: »Da bi ta cilj lahko dosegli, je vaša fakulteta poklicana biti vedno bolj kraj formacije tudi s krščanskim pričevanjem vsakega posameznika in ne le s študijem in poglabljanjem teologije.«

Znanje in mišljenje, ki spodbujata skupno dobro

Sicer pa je Maurizio Girolami v ospredje svojega nagovora postavil kulturo v Evropi. »Gre za temo, ki se tiče vseh nas, saj se vsi dobro zavedamo, da Evropa z vsem svojim kulturnim in civilizacijskim zakladom tvega, da bo sredi nastajajočih svetovnih scenarijev potolčena in bo postala nepomembna,« je dejal. S prenovljeno zavzetostjo na področju univerzitetnega dela, »želimo še naprej biti kraj raziskav, biti prostor, kjer se znanje in mišljenje srečujeta in soočata ter iz ljubezni do resnice spodbujata skupno dobro«.

Moraglia: razlagati sedanjost, načrtovati prihodnost

O kompleksni in raztrgani sodobni kulturi, v kateri fakulteta deluje v službi cerkvam in civilnim skupnosti na severovzhodu Italije, je imel predavanje beneški patriarh Francesco Moraglia z naslovom »Kakšna naj bo kultura za Evropo? Razlogi za upanje v času izgubljenosti: razlagati sedanjost, načrtovati prihodnost«. Dejal je, da »je fakulteta skupnost profesorjev in študentov, ki si prizadeva služiti znanstvenemu znanju, didaktičnemu in raziskovalnemu, pri čemer upošteva stvarnost v vseh njenih razsežnostih; je laboratorij filozofske in teološke kulture, ki se izvaja in ne prilagaja na nekritičen način očarljivim izzivom, ki nam jih danes ponuja kultura. Dejansko je v dobi tehnokracije in zlasti umetne inteligence treba na človeka gledati z empatijo, ki jo zahteva Kristusova misel, ki oživlja naše bivanje in oblikuje tudi našo misel.«

Moraglia je spregovoril o nekaterih bistvenih potezah današnje kulture ter med »razlogi za upanje« v času subjektivizma in izgubljenosti izpostavil zmožnost človeka, da se usmeri k Resničnemu in Dobremu ter po njiju sreča Boga, ki človeka presega in predstavlja najvišji smisel.

Teološka fakulteta, razlagalka resnice o človeku

Beneški patriarh je izrazil zahvalo vsem, ki so v dvajsetih letih Teološke fakultete Triveneto bili del njenega akademskega, raziskovalnega, didaktičnega in administrativnega dela, zlasti pa študentom – duhovnikom, posvečenim osebam, laikom in laikinjam: »Fakulteta je bila ustanovljena zanje in služi ne le našim cerkvam, ampak tudi našemu teritoriju, našim ljudem, da bi kultura bila vedno zmožna razlagati in se zanimati za vse razsežnosti človeka.«

Zaželel je, da bi fakulteta »znala biti razlagalka resnice o človeku našega časa, ki je od vedno človek v luči Boga«. »Naj je naša fakulteta prijazna in žareča luč, ki gre onkraj okolja tistih, ki so del akademskega izobraževanja, in naj bo za vse orodje inteligence vere, da bi okusili lepoto Božjih stvari v resnični in radostni potopitvi v življenje milosti.«