VIDEO Papež Leon XIV. sprejel v avdienco poljskega predsednika Karola Tadeusza Nawrockega

Sveti oče Leon XIV. je danes, v petek 5. septembra 2025, dopoldan v vatikanski apostolski palači sprejel v avdienco njegovo ekscelenco, gospoda Karola Tadeusza Nawrockega, predsednika Republike Poljske. Nawrocki se je nato srečal z njegovo ekscelenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence msgr. Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

Tiskovni urad Svetega sedeža

Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bil poudarek na družbeno-političnem položaju v državi, s posebnim poudarkom na vrednotah, na katerih temelji poljska družba, in potrebi po vzpostavitvi soglasja glede na izzive, s katerimi se mora soočiti.

Pogovor se je nadaljeval z obravnavanjem mednarodnih vprašanj, s posebnim poudarkom na konfliktu v Ukrajini in evropski varnosti.

Iz Vatikana, 5. september 2025