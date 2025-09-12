Sveti oče: V trenutkih stiske prisluhniti sporočilu upanja stvarstva

Papež Leon XIV. je poslal pozdrav organizatorjem in udeležencem 12. latinskoameriškega kongresa o znanosti in veri, ki poteka v Rimu od 10. do 12. septembra 2025 pod naslovom Jeziki stvarstva. Znanstvena, filozofska in teološka hermenevtika v »Knjigi narave« kot pot upanja.

Vatican News

V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče vse zbrane z besedami sv. Avguština spodbuja, naj iščejo poti, ki bodo človeku omogočile, da bi »presegel vse, kar je mogoče izmeriti, da bi zrl Mero brez mere, presegel vse, kar je mogoče prešteti, da bi zrl Število brez števila, presegel vse, kar je lahko greh, da bi zrl Težo brez teže« (De Genesi ad litteram, IV,3,8).

»Na ta način bo Božje delo, tudi ne da bi "izgovorilo eno samo besedo", razglašalo slavo svojega Stvarnika; človek bo lahko prisluhnil njegovemu sporočilu upanja ne le v sijaju svetlih dni svojega obstoja, ampak tudi v nočeh tesnobe in stiske, ki so lastne človeškemu stanju (prim. Ps 19,1-4)«.