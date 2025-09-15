Sveti oče romarjem iz Umbrije: zemlja svetnikov in svetnic, oznanjujte lepoto

Papež Leon XIV. je v soboto, 13. septembra 2025, v baziliki svetega Petra pozdravil udeležence jubilejnega romanja škofij s področja Umbrije: dežele, kjer so živeli mistiki, pesniki, možje in žene vere, in ki ima bogato umetniško in naravno dediščino. Vernike je povabil, naj bodo »misijonarji ljubezni in upanja«. Spomnil je tudi na mladega Karla Acutisa, ki je črpal navdih in moč prav pri umbrijskih svetnikih.

Pomen romanja

Uvodoma je sveti oče dejal, da pri jubilejnem romanju fizično znamenje hoje predstavlja duhovno pot spreobrnjenja in prenove, ki je še veliko bolj pomembna. »Skupaj se prehodili del poti v molitvi in premišljevanju; vstopili ste skozi sveta vrata in ta prehod je v odpuščanju za vsakega izmed vas zaznamoval začetek novega življenja. Kmalu boste obhajali evharistijo, med katero boste Gospodu darovali vse, kar ste in imate, ko vas bo Duh združil v eno samo Telo.«

Različni vidiki lepote Umbrije

Zatem je papež Leon XIV. spomnil na različne vidike lepote Umbrije: bujna narava, zakladnica umetnosti, izročil, prav tako pa gre za deželo svetnikov in svetnic. »Vsaka izmed vaših skupnosti bi lahko v tem smislu povedala edinstveno zgodbo, z bolj in manj znanimi imeni. Ko vas vidim tukaj skupaj, pomislim na lepoto Kristusovega Telesa v njegovi pestri harmoniji (prim. 1 Kor 12,12-19). Na to spominja tudi panorama vaših dežel, kjer se stvarstvo staplja z delom človeka ter se umetnost in narava medsebojno dopolnjujeta.«

Stoletja svetosti, navdih za Carla Acutisa

»Predvsem pa o tem pričajo stoletja svetosti, ki so zaznamovala vaše kraje: po njih so hodili mistiki in spokorniki, pesniki in teologi, puščavniki, žene, polne vere in upanja, navdušeni mladi, ki so si iz generacije v generacijo prenašali isto čudovito dediščino: Jezusov evangelij. Prav iz njihovega toka dobrote je črpal navdih in moč mladi svetnik, ki je bil kanoniziran prejšnjo nedeljo. In to je pomembno, saj nas spominja, da zaklad, ki smo ga prejeli, še naprej raste, da trta cveti in obrodi sad, da dober mošt fermentira in širi svoj vonj.«

Oznanjujte lepoto, bodite misijonarji ljubezni in miru

Ob koncu je sveti oče spomnil tudi na besede papeža Pavla VI., ki je dejal, da »ta svet, v katerem živimo, potrebuje lepoto, da se ne bi pogreznil v obup« (Sporočilo umetnikom, 8. december 1965, 4), ter da je lepota »tisti dragoceni sad, ki kljubuje izčrpavanju časa, združuje generacije in jih spodbuja k občudovanju« (ibid.). Papež Leon XIV. je vernike iz Umbrije, ki so po njegovih besedah obdani z lepoto, spodbudil z naslednjimi besedami: »Cenite jo, ljubite jo, dopustite, da vam govori o Bogu, in postanite njeni glasniki. Vabim vas, da živite tako tudi to evharistijo: v hvaležnosti, povezanosti, pozornosti, čudenju in pripravljeni, da od oltarja odidete kot misijonarji ljubezni in miru. Iz srca blagoslavljam vas in vaše skupnosti.«