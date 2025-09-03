Sveti oče pri katehezi: Jezusova žeja na križu je tudi naša žeja

"Žejen sem", pravi Jezus, in na ta način izraža svojo človeškost in tudi našo. Nihče izmed nas ni samozadosten. Nihče se ne more rešiti sam. Življenje se ne "dopolni" takrat, ko smo močni, ampak takrat, ko se naučimo sprejemati. (@Vatican Media)

Papež Leon XIV. je pri katehezi med sredino splošno avdienco 3. septembra 2025 razmišljal o Jezusovih zadnjih besedah na križu: »Žejen sem« ter »Dopolnjeno je«. Poudaril je, da v Kristusovi žeji lahko prepoznamo vso svojo žejo ter spomnil, da je človeška krhkost »most do nebes«.

Vatican News

Sveti oče je dejal, da Jezusove zadnje besede razodevajo smisel vsega obstoja Božjega Sina. Na križu se Jezus ne pokaže kot zmagovit junak, ampak kot berač ljubezni, ki ponižno prosi za to, česar si sam nikakor ne more dati. Na ta način izraža svojo in našo človeškost, saj nihče izmed nas ni samozadosten. Nihče se ne more rešiti sam. Spominja nas, da se življenje ne »dopolni« takrat, ko smo močni, ampak takrat, ko se naučimo sprejemati.

Papež je prav tako poudaril, da je Jezusova žeja na križu tudi naša. Je krik ranjenega človeštva, ki še vedno išče živo vodo. In ta žeja nas ne oddaljuje od Boga, ampak nas združuje z Njim.

(@Vatican Media)



Svetopisemski odlomek: Jn 19,28-30

Nato je Jezus, ker je vedel, da je že vse dopolnjeno, in da bi se izpolnilo Pismo, rekel: »Žejen sem.« Tam je stala posoda, polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na hizop in mu jo podali k ustom. Ko je Jezus vzel kis, je rekel: »Dopolnjeno je.« In nagnil je glavo in izročil duha.



(@Vatican Media)



Cikel katehez – Jubilej 2025: Jezus Kristus, naše upanje

III. Jezusova velika noč

5. Križanje. »Žejen sem.« (Jn 19,28)

Dragi bratje in sestre,

v osrčju pripovedi o trpljenju, v najsvetlejšem in hkrati najtemnejšem trenutku Jezusovega življenja, nam Janezov evangelij podaja dve besedi, ki vsebujeta neizmerno skrivnost: »Žejen sem« (19,28) in takoj zatem »Dopolnjeno je« (19,30). To so zadnje besede, vendar so polne celotnega življenja in razodevajo smisel vsega obstoja Božjega Sina. Na križu se Jezus ne pokaže kot zmagovit junak, ampak kot berač ljubezni. Ne oznanja, ne obsoja, se ne brani. Ponižno prosi za to, česar si sam nikakor ne more dati.

Žeja Križanega ni samo fiziološka potreba izmučenega telesa. Je tudi in predvsem izraz globoke želje: želje po ljubezni, po odnosu, po občestvu. Je tihi krik Boga, ki je hotel podeliti naše človeško stanje v celoti in dopusti, da ga prežame tudi ta žeja. Boga, ki se ne sramuje moledovati za en požirek, saj nam s to gesto pravi, da se mora ljubezen, da bi bila resnična, naučiti tudi prositi in ne samo dajati.

Izbrano 27/08/2025 Kateheza: Krščansko upanje je odločitev, da bomo ljubili tudi v uri preizkušnje Papež Leon XIV. se je pri katehezi med sredino splošno avdienco 27. avgusta 2025 zaustavil ob začetku Jezusovega trpljenja, natančneje ob odlomku, ki pripoveduje, kako so Jezusa ...

Žejen sem, pravi Jezus, in na ta način izraža svojo človeškost in tudi našo. Nihče izmed nas ni samozadosten. Nihče se ne more rešiti sam. Življenje se ne »dopolni« takrat, ko smo močni, ampak takrat, ko se naučimo sprejemati. In prav v tistem trenutku, potem ko je iz tujih rok prejel gobo, namočeno v kis, Jezus reče: Dopolnjeno je. Ljubezen je postala pomoči potrebna in prav zato je dokončala svoje delo.

To je krščanski paradoks: Bog ne rešuje tako, da stori, ampak da dopusti da mu storijo. Ne tako, da zlo premaga s silo, ampak s tem, da do konca sprejme šibkost ljubezni. Na križu nas Jezus uči, da se človek ne uresničuje v moči, ampak v zaupni odprtosti drugemu, celo kadar nam je sovražen in nasproten. Rešitev ni v avtonomnosti, ampak v ponižnem priznanju lastne potrebe ter v tem, da jo znamo svobodno izraziti.

Izpolnitev naše človeškosti v Božjem načrtu ni dejanje moči, ampak gesta zaupanja. Jezus ne rešuje s presenetljivim preobratom, ampak tako, da prosi nekaj, česar si sam ne more dati. In tu se odprejo vrata k resničnemu upanju: če se je tudi Božji Sin odločil, da ne bo samozadosten, potem tudi naša žeja – po ljubezni, po smislu, po pravičnosti – ni znamenje neuspeha, ampak resnice.

Izbrano 20/08/2025 Papež pri katehezi: Odpuščanje ni zanikanje, pomeni ljubiti do konca Sveti oče je pri katehezi med splošno avdienco v sredo, 20. avgusta 2025, govoril o odpuščanju in tako nadaljeval razmišljanje o Jezusovi zadnji večerji. Izpostavil je, da ...

To resnico, ki se zdi tako preprosta, je težko sprejeti. Živimo v času, ki nagrajuje samozadostnost, učinkovitost, dosežke. Vendar pa nam evangelij kaže, da merilo naše človeškosti ni v tem, kar lahko osvojimo, ampak v sposobnosti, da se pustimo ljubiti, in kadar je potrebno, tudi pomagati.

Jezus nas rešuje, ko nam pokaže, da prositi ni nevredno, ampak osvobajajoče. Je pot, ki vodi iz skrivanja greha, da bi ponovno vstopili v prostor občestva. Od samega začetka je greh vzbujal sram. Toda odpuščanje, ki je resnično, se rodi, ko se lahko soočimo s svojo potrebo in se ne bojimo več, da bi bili zavrnjeni.

Jezusova žeja na križu je torej tudi naša. Je krik ranjenega človeštva, ki še vedno išče živo vodo. In ta žeja nas ne oddaljuje od Boga, ampak nas združuje z Njim. Če imamo pogum, da jo priznamo, lahko odkrijemo, da je tudi naša krhkost most do nebes. Prav v tem, da prosimo – in ne v tem, da posedujemo – se odpre pot svobode, ker si nehamo domišljati, da smo samozadostni.

Izbrano 13/08/2025 Kateheza: Kdor je spoznal resnico globoke ljubezni, lahko sprejme tudi rano izdajstva Sveti oče je med splošno avdienco v sredo, 13. avgusta 2025, nadaljeval razmišljanja o Jezusovem trpljenju, smrti in vstajenju. Izhodišče kateheze so bile Jezusove besede med ...

V bratstvu, v preprostem življenju, v umetnosti tega, da prosimo brez sramu in dajemo brez preračunavanja, se skriva veselje, ki ga svet ne pozna. Veselje, ki nas vrača k prvotni resnici našega bivanja: smo bitja, ustvarjena za to, da dajemo in prejemamo ljubezen.

Dragi bratje in sestre, v Kristusovi žeji lahko prepoznamo vso svojo žejo. In se naučimo, da ni nič bolj človeškega, nič bolj božjega kot znati reči: potrebujem. Ne bojmo se prositi, posebej kadar se nam zdi, da si tega ne zaslužimo. Ne sramujmo se iztegniti roke. In prav tam, v tej ponižni gesti, se skriva rešitev.