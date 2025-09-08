Sveti oče na prazniku družin v Vatikanu: Danes potrebujemo vaše pričevanje

Papež Leon XIV. je v soboto, 6. septembra 2025, zvečer na trgu pred governatoratom pozdravil zaposlene v Vatikanu in njihove otroke, ki so se zbrali na prazniku družin. Staršem se je zahvalil za vse, kar storijo, da ostajajo povezani v družini, čeprav je včasih potrebna tudi kakšna žrtev.

Salvatore Cernuzio – Vatikan

Gre za srečanje, ki poteka zadnjih nekaj let ter postaja vedno bolj pisano in raznoliko. Predvideno je bilo v mesecu maju, vendar pa je bilo prestavljeno na začetek septembra. Več sto mater in očetov se je zbralo v Vatikanu s svojimi otroki, ki so se lahko igrali, spuščali milne mehurčke, si ogledali nastop žonglerjev, risali in barvali. Za tokratno presenečenje je poskrbel sveti oče, ki se je pojavil pred vhodom v governatorat in pozdravil navzoče, posebne besede pa je namenil otrokom.

(@VATICAN MEDIA)

Vsi tvorimo Božjo družino

»Dober večer! Kako lepo, da smo se zbrali vsi skupaj, posebej na tem prazniku družin! Zelo lepo je videti vse vas otroke: en aplavz za vas!,« je začel papež in nadaljeval: »Kakor vas imata rada mamica in očka, tako se imamo tudi mi radi, ko smo zbrani vsi skupaj. Z našim bratom, z našim najboljšim prijateljem Jezusom, namreč tvorimo Božjo družino. S tako odprtim srcem želimo živeti ta čudovit trenutek. Veselje nad tem, da smo družina, da smo vsi povezani; da smo prijatelji med seboj, da se veselimo darov in jih praznujemo, posebej dar življenja, dar družine, ki nam jo je Gospod podaril«.

(@Vatican Media)

Pričevanja in žrtvovanje družin

Nato je papež Leon XIV. nekaj besed namenil tudi staršem. »Dobrodošli vsi! Hvala za ta sprejem! V današnjem svetu je pričevanje družin zelo pomembno! Zahvaljujem se vam vsem za to pričevanje, za vašo nocojšnjo prisotnost ter za vse, kar storite – včasih z velikimi žrtvami –, da bi živeli združeni v družini in širili to sporočilo ter tako sodelovali v duhu, ki nam ga je zapustil Jezus Kristus.«

Sledila je molitev zdravamarija in poseben blagoslov za vse navzoče. Poleg papeža so se družinam pridružili tudi predsednica governatorata s. Raffaella Petrini, generalna tajnika msgr. Emilio Nappa in Giuseppe Puglisi-Alibrandi, ter trije kardinali, ki jih je sveti oče opredelil kot »poseben dar«: dva upokojena predsednika governatorata Fernando Vergez Alzaga in Giuseppe Bertello ter Lorenzo Baldisseri, upokojeni generalni tajnik škofovske sinode.

(@Vatican Media)

Zatem se je sveti oče približal zbrani množici in se še približno eno uro zadržal z otroki in njihovimi starši: sledili so objemi, blagoslovi, rokovanja, fotografiranja, pa tudi presenečenje v obliki pice, na kateri je bil napis »Živel papež Leon XIV.« Pred odhodom domov se je sveti oče fotografiral še z animatorji in žonglerji. Za vse udeležence je bil sobotni večer trenutek posebnega veselja: veselja, da so ena družina, skupaj s papežem.