Sveti oče med jubilejno katehezo: Jezusov križ je največje življenjsko odkritje

V soboto, 6. septembra 2025, je na Trgu svetega Petra potekala druga jubilejna avdienca papeža Leona XIV. Sveti oče je ob odlomku iz prilike o zakladu, skritemu na njivi, spodbudil, naj iščemo Božje kraljestvo in se vedno bolj približujemo Gospodu. Spregovoril je tudi o sv. Heleni, materi cesarja Konstantina Velikega, ki je v 4. stoletju našla Sveti križ. »To je skriti zaklad, za katerega je vredno prodati vse! Jezusov križ je največje življenjsko odkritje.«

Svetopisemski odlomek: Mt 13,44

Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in spet skril. Od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, in kupi tisto njivo.

Kateheza. »Upati je kopáti. Cesarica Helena« (Mt 13,44)

Dragi bratje in sestre, dober dan!

Dobrodošli vsi vi, romarji, ki ste prišli v Rim iz mnogih različnih krajev. V tem mestu, bogatem z zgodovino, smo lahko potrjeni v veri, ljubezni in upanju. Danes se bomo zaustavili ob enem izmed vidikov upanja.

Želel bi začeti s spominom: ko smo bili otroci, je imelo prijemanje zemlje z rokami poseben čar. Tega se spominjamo in morda še danes vidimo: dobro nam dene, če opazujemo igro otrok! Kopati po zemlji, razbiti trdo skorjo sveta in gledati, kaj je spodaj …

To, kar Jezus opisuje v priliki o zakladu na njivi (prim. Mt 13,44), ni več otroška igra, vendar pa je veselje nad presenečenjem enako. In Gospod nam pravi: tako je Božje kraljestvo. Oziroma bolje rečeno: tako se najde Božje kraljestvo. Upanje se ponovno prižge, kadar kopljemo in razbijemo skorjo stvarnosti, ko gremo pod površino.

Danes se želim skupaj z vami spomniti, da so Jezusovi učenci, takoj ko so dobili svobodo, da so lahko javno živeli kot kristjani, začeli kopati, zlasti na krajih njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. Vzhodno in zahodno izročilo se spominjata Flavije Julije Helene, matere cesarja Konstantina, kot duše teh iskanj. Žene, ki išče. Žene, ki koplje. Zaklad, ki prižge upanje, je namreč Jezusovo življenje: potrebno je iskati njegove sledi.

Koliko drugih stvari bi lahko naredila cesarica! Koliko uglednih krajev bi lahko izbrala namesto obrobnega Jeruzalema. Koliko užitkov in časti na dvoru. Tudi mi, sestre in bratje, se lahko udobno namestimo v položajih, ki smo jih dosegli, ter večjem ali manjšem bogastvu, ki nam daje gotovost. Na ta način izgubimo veselje, ki smo ga imeli kot otroci; tisto željo po kopanju in izumljanju, ki dela vsak dan nov. Veste, da »izumiti« v latinščini pomeni »najti«. Velik Helenin »izum« je bil to, da je našla Sveti križ. To je skriti zaklad, za katerega je vredno prodati vse! Jezusov križ je največje življenjsko odkritje, vrednost, ki preoblikuje vse vrednosti.

Helena je to razumela; morda zato, ker je dolgo nosila svoj križ. Ni bila rojena na dvoru: bila naj bi gostilničarka skromnega porekla, v katero se je zaljubil bodoči cesar Konstancij. Z njo se je poročil, vendar pa jo je zaradi koristi, povezane z oblastjo, brez obotavljanja odslovil in za več let oddaljil od sina Konstantina. Ko je Konstantin postal cesar, ji je povzročil veliko bolečine in razočaranj, vendar pa je Helena ostala vedno to, kar je bila: žena v iskanju. Odločila se je, da bo postala kristjanka in je vedno živela dejavno ljubezen, pri čemer ni nikoli pozabila na preproste ljudi, iz katerih je sama izhajala.

Takšno dostojanstvo in zvestoba vésti, dragi bratje in sestre, spreminjata svet tudi danes: približujeta nas zakladu, kakor delo kmeta. Za gojenje lastnega srca je potreben napor. To je največje delo. Vendar ko kopljemo, najdemo; ko se sklonimo, se vedno bolj približamo Gospodu, ki se je izpraznil, da bi postal kakor mi. Njegov Križ je pod skorjo naše zemlje.

Lahko hodimo ponosno in raztreseno teptamo zaklad, ki je pod našimi nogami. Če pa postanemo kot otroci, bomo spoznali drugo Kraljestvo, drugo moč. Bog je vedno pod nami, da bi nas dvignil visoko.